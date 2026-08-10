Las impactantes imágenes de los estragos que ocasionó el temblor en Colombia; varios afectados

En la mañana de este lunes 10 de agosto se presentó un fuerte temblor en Colombia que llevó a evacuar a cientos de personas de sus viviendas y zonas de trabajo. Según dio a conocer el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud del sismo fue de 7.4, siendo este el más duro que se ha registrado en la última década en el territorio nacional.

Aunque las autoridades y los organismos de socorro aún están buscando los daños en las diferentes edificaciones, las personas en redes sociales han publicado algunos videos de todo lo que pasó. Allí se puede ver que las zonas con mayor afectación serían el Eje Cafetero, Cali, Quibdó y otras ciudades cercanas que tendrían daños menores.

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Por ahora, no hay un reporte oficial sobre si hay personas fallecidas o bajo los escombros, pero en las ciudades donde hubo mayor daño, las autoridades recomiendan no ingresar a las viviendas.

Las impactantes imágenes de los estragos que ocasionó el temblor en Colombia

Varias personas en redes han registrado con fotos y videos los lugares que quedaron gravemente afectados en sus ciudades. Hasta el momento, los mayores daños habrían sido en el Aeropuerto de Pereira, en la Catedral de Manizales, en el Hospital Universitario del Valle, algunas viviendas en Ibagué y Quibdó.

Así se ven algunas edificaciones en Quibdó, Chocó; debido al fuerte temblor, quedaron totalmente en el piso y buscan si hay personas afectadas.

Así quedó mi apartamento del quinto piso en Cali. Me pegué el susto de mi vida. Alcancé a bajar antes que se caiga todo. 4 años de esfuerzos 😔😭 dañados pero lo importante es que estoy vivo. Lo material va y viene. Y lo peor es que no sabremos si habrá réplicas o no. pic.twitter.com/bc1Hr2zJBL — Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) August 10, 2026

#Atención | 🚨 Daños en la Catedral de Manizales tras fuerte sismo. El reciente temblor de magnitud 6.4 que sacudió la región ha dejado graves afectaciones en el corazón de Manizales. La icónica Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, ha sufrido severos daños… pic.twitter.com/IDfiEobMeR — El Cronista.co (@cronistaibague) August 10, 2026

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En Cali, un médico grabó un video en donde pide ayuda a todas las personas para poder evacuar a las personas que se encuentran en uno de los edificios del hospital. Las escaleras y varias partes se ven completamente afectadas.

#Atención #ÚltimaHora Médico de la clínica Valle Salud en Cali pide ayuda ciudadana para sacar pacientes tras el terremoto registrado en Colombia #Sismo #Temblor pic.twitter.com/lko1yMldrA — Mary Johanna Gomez Calderon (@maryjogc) (@LaMaryJo_Gomez) August 10, 2026

Los aeropuertos del Eje Cafetero presentan varias afectaciones, pero el que hasta ahora tendría más daños es el Aeropuerto Internacional de Matecaña, en el cual se ve que hay varios daños y dejó de operar hasta nuevo aviso.