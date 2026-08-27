A qué HORA inicia el sorteo de la Champions 2026/2027: horario Colombia y cómo ver EN VIVO
Conozca todos los detalles para ver el sorteo de la Champions 2026/2027 aquí
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El sorteo de la Champions League 2026/2027 definirá los enfrentamientos de la fase liga y tendrá como escenario el Foro Grimaldi de Mónaco. Para los aficionados en Colombia, la ceremonia comenzará este jueves 27 de agosto las 11:00 a. m., una hora clave para conocer el camino que tendrán los principales clubes europeos en esta nueva edición.
El sorteo arrancará a las 11:00 a. m. de este jueves 27 de agosto de 2026, según el horario colombiano. La ceremonia reunirá a los representantes de los 36 equipos que disputarán la primera fase de la competición.
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La transmisión en vivo estará disponible mediante Disney+ Plan Premium y ESPN, mientras que los seguidores también podrán consultar la cobertura online a través de UEFA.com.
La fase liga tendrá 36 participantes. Un total de 29 clubes obtuvo su clasificación directa y los otros siete lugares corresponden a los equipos que superen los playoffs.
Cada conjunto disputará ocho partidos ante ocho rivales diferentes. El calendario contempla cuatro encuentros como local y cuatro como visitante. Además, la normativa mantiene la restricción que evita los enfrentamientos entre equipos de una misma asociación durante esta instancia.
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Para definir los cruces, la UEFA repartirá a los participantes en cuatro bombos tomando como referencia el coeficiente de clubes. El PSG, actual bicampeón europeo, ocupará el Bombo 1.
El procedimiento comenzará con el primer bombo. La UEFA extraerá manualmente una bola por cada equipo y un sistema automatizado determinará sus ocho adversarios. Cada club enfrentará a dos representantes de cada bombo, con un duelo en casa y otro fuera.
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Después del sorteo, la UEFA publicará dos días más tarde el calendario definitivo de la fase liga. Allí aparecerán las fechas, los horarios y los estadios correspondientes a cada encuentro.