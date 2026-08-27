A qué HORA inicia el sorteo de la Champions 2026/2027: horario Colombia y cómo ver EN VIVO

El sorteo de la Champions League 2026/2027 definirá los enfrentamientos de la fase liga y tendrá como escenario el Foro Grimaldi de Mónaco. Para los aficionados en Colombia, la ceremonia comenzará este jueves 27 de agosto las 11:00 a. m., una hora clave para conocer el camino que tendrán los principales clubes europeos en esta nueva edición.

¿A qué HORA es el sorteo de la Champions 2026/2027 en Colombia?

El sorteo arrancará a las 11:00 a. m. de este jueves 27 de agosto de 2026, según el horario colombiano. La ceremonia reunirá a los representantes de los 36 equipos que disputarán la primera fase de la competición.

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La transmisión en vivo estará disponible mediante Disney+ Plan Premium y ESPN, mientras que los seguidores también podrán consultar la cobertura online a través de UEFA.com.

¿Cómo será el sorteo de la Champions 2026/2027?

La fase liga tendrá 36 participantes. Un total de 29 clubes obtuvo su clasificación directa y los otros siete lugares corresponden a los equipos que superen los playoffs.

Cada conjunto disputará ocho partidos ante ocho rivales diferentes. El calendario contempla cuatro encuentros como local y cuatro como visitante. Además, la normativa mantiene la restricción que evita los enfrentamientos entre equipos de una misma asociación durante esta instancia.

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Para definir los cruces, la UEFA repartirá a los participantes en cuatro bombos tomando como referencia el coeficiente de clubes. El PSG, actual bicampeón europeo, ocupará el Bombo 1.

Estos son los bombos de la Champions League 2026/2027

Bombo 1: PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.

PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid. Bombo 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lisboa, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Betis y PSV.

Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lisboa, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Betis y PSV. Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray. Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart, LASK, Como, Lens y Sabah.

El procedimiento comenzará con el primer bombo. La UEFA extraerá manualmente una bola por cada equipo y un sistema automatizado determinará sus ocho adversarios. Cada club enfrentará a dos representantes de cada bombo, con un duelo en casa y otro fuera.

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¿Cuándo se conocerá el calendario completo?

Después del sorteo, la UEFA publicará dos días más tarde el calendario definitivo de la fase liga. Allí aparecerán las fechas, los horarios y los estadios correspondientes a cada encuentro.

Hora y dónde ver el sorteo