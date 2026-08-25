¿Richard Ríos rumbo a Italia? Gigante europeo aparece interesado en el colombiano

El mediocampista colombiano Richard Ríos está llamando la atención el mercado de fichajes de verano en europa. El antioqueño, que milita actualmente en el Benfica, aparece nuevamente en los planes de la Roma, club de la Serie A que analiza alternativas para fortalecer su zona central y que ya había intentado ofertar por Ríos antes de su salida del Palmeiras.

Richard Ríos vuelve al radar de la Roma

La posibilidad tomó fuerza el pasado lunes luego de reportes publicados en medios de Italia y Portugal. La ‘Gazzetta dello Sport’ por ejemplo, incluyó el nombre del colombiano dentro de su habitual seguimiento a los movimientos y rumores de transferencias.

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“Un rumor sensacional desde Portugal”, así comienza el informe que la ‘Gazzetta dello Sport’ dedica día a día en su espacio especial sobre los murmullos en la ventana de transferencias.

El diario italiano, además, se apoyó en información procedente de Portugal para explicar que la Roma ya habría iniciado contactos relacionados con el jugador. De acuerdo con la versión difundida por ‘CNN Portugal’, Tony D’Amico, director deportivo del conjunto italiano, habría conversado con el entorno del futbolista y también habría presentado una propuesta formal al Benfica.

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¿Cuánto pide Benfica por Richard Ríos?

La operación tendría un costo superior a los 30 millones de euros. Esa cifra permitiría al Benfica recuperar, e incluso superar, los 27 millones de euros que desembolsó durante el pasado verano para adquirir los derechos del volante al Palmeiras.

El traspaso hacia el conjunto portugués representó entonces una de las operaciones más costosas en la historia del club por un futbolista colombiano. Ahora, una eventual negociación con la Roma dependería también de otros movimientos dentro de la plantilla italiana.

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“El club portugués pide más de 30 millones de euros para dejarlo marchar, teniendo en cuenta los 27 millones que pagaron el verano pasado para ficharlo del Palmeiras. El nombre de Ríos podría volver a sonar si El Aynaoui, pretendido por dos clubes árabes, se marchara. El centrocampista del Brighton, Ayari, también había estado en la puja en las últimas horas”, terminaron en el informe del importante medio italiano.

Por ahora, el futuro de Richard Ríos permanece ligado a las versiones del mercado. La Roma deberá definir sus movimientos y sus posibles salidas antes de conocer si el colombiano se convierte nuevamente en una prioridad para reforzar el mediocampo.