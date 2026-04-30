¿Cuándo es la Final de la UEFA Champions League 2026? Estadio y hora Colombia oficial

La UEFA Champions League vive una recta final clave en este 2026. Esta competencia presentó a sus 4 semifinalistas, quienes lucharán con la esperanza de llevarse el máximo título del fútbol en Europa a nivel de clubes.

Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Arsenal y Bayern Munich se disputan 2 cupos para la gran final de esta competencia, que ya tuvo al equipo parisino como campeón en su última edición.

Aunque no están definidos los finalistas de este torneo, si se conocen al detalle cuando y donde se hará la gran final. Por ello, si quiere agendarse para lo que será este gran encuentro, aquí les contamos toda la información.

Así van las semifinales de la Champions League

La Champions League ha dejado una gran cantidad de emociones durante la actual edición de 2025-2026. Varios equipos se han enfilado con la ambición de llevarse este gran trofeo, aunque solo quedan 3 en competencia.

Puntualmente los equipos que se sostienen en la lucha son: Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Arsenal y Atlético de Madrid.

Justo ese mismo es el orden de los cruces, en los que hasta ahora, el único con ventaja es el Paris Saint-Germain, equipo que logró derrotar al Bayern Munich en un choque de gran emoción que acabó con victoria para los franceses por 5-4.

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Por otro lado, el Arsenal y el Atlético de Madrid igualaron 1 a 1 en la otra semifinal, por lo que todo quedará por definirse en la vuelta en casa del equipo inglés.

La gran definición de los finalistas se dará la próxima semana. Allí estos 4 equipos chocarán los días 5 y 6 de mayo, por la vuelta de cada uno de estos cruces.

Cabe recordar que en el caso de Arsenal y Atlético de Madrid, ninguno de los dos ha sido campeón de la UEFA Champions League en toda su historia.

¿Cuándo es la final de este torneo?

Si desea seguir al detalle la gran definición de la UEFA Champions League, les contamos que el partido de cierre tendrá lugar el próximo 30 de mayo.

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Este encuentro tendrá lugar en el Puskás Arena, y habrá un cambio diferencial respecto a los años anteriories en lo que refiere al horario.

El partido se jugará a las 11:00 a.m. de Colombia, y podrá ser visto en las señales de ESPN y Disney+.