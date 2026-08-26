¿Filtración masiva de GTA VI? Hacker publica videos del videojuego y Rockstar rompe el silencio

GTA 6 es, sin lugar a dudas, uno de los videojuegos más grandes en la historia del ‘gaming’. Aunque este título ni siquiera ha salido a la luz, miles de personas están a la expectativa del que promete ser uno de los mejores títulos del momento.

Rockstar Games se ha dedicado por varios años al desarrollo de este título, por lo que miles de fanáticos están ansiosos por ver este videojuego que promete cambiar para siempre a la industria.

El lanzamiento oficial de este título está pautado para llevarse a cabo el próximo 19 de noviembre de 2026. No obstante, en los últimos días este título ha sufrido varias filtraciones en redes sociales.

Un hacker habría accedido a una versión avanzada del desarrollo del videojuego y ha llenado las redes sociales de clips en los que se pueden ver adelantos de un título del que se conocía muy poco hasta ahora.

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Si se ha perdido los detalles de estas filtraciones, aquí se lo contamos, y les revelamos lo dicho por Rockstar Games frente a este caso.

¿Filtración masiva de GTA VI? Hacker publica videos del videojuego

Sin lugar a dudas, la expectativa por GTA VI es total. Este videojuego ha generado una cantidad enorme de emociones en el último tiempo, sobre todo por la posibilidad de mostrar avances inimaginables para la industria del ‘gaming’.

Los amantes de Grand Theft Auto VI se han encargado de generar una gran campaña de atención hacia este juego y todas las emociones que tiene preparadas para los fanáticos del ‘gaming’.

De hecho, en las últimas semanas esta emoción ha sido incluso más notoria. Esto a causa de una gran cantidad de filtraciones que se han viralizado en redes sociales.

Cyberleek, un hacker se ha hecho bastante viral en los días recientes, gracias a que ha publicado varios videos del videojuego en general.

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El ‘gameplay’ de GTA VI no había sido mostrado hasta el momento y planeaba ser revelado próximamente en una colaboración con Netflix.

Rockstar habló sobre la situación

Ante esta situación, Rockstar rompió el silencio este mismo 26 de agosto, con un gran comunicado al respecto:

“Sabemos que muchos de ustedes han estado esperando noticias nuestras con respecto a los acontecimientos de la última semana. Decir que la filtración de videos de jugabilidad de Grand Theft Auto VI de esta manera ha sido desgarradora para nuestro equipo sería quedarnos cortos, y esta obviamente no es la forma en que pretendíamos que vieran el juego después de todo este tiempo. Lamentos mucho que todo haya tomado tanto tiempo como lo ha hecho, desde terminar el juego (¡ya casi estamos ahí!) hasta compartir más detalles y jugabilidad oficial, además de brindar a la comunidad todo lo que quieren saber” dijo Rockstar.

Por el momento la expectativa por la salida del videojuego se mantiene por todo lo alto. Sin embargo, esta filtración ha sorprendió a todos los amantes del ‘gaming’.