Uno de los torneos internacionales de fútbol más importantes en la historia está cerca de comenzar; se trata de la UEFA Champions League, el torneo que sin duda pone a prueba a los equipos más grandes de Europa con el fin de quedarse con la anhelada orejona. Sin embargo, antes del inicio del campeonato, se deben conocer cuáles son los clubs que finalmente harán parte del torneo y clasificarán a la siguiente ronda.

Así que no comienza al mismo tiempo que los otros torneos internacionales, sino que este se demora un poco más para el inicio definitivo. Sin embargo, las eliminatorias de los playoffs para definir a los últimos equipos que van a clasificar ya se están jugando y quedan solo siete clubes que van a clasificar a la siguiente ronda.

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Después de conocer a todos los equipos que clasificaron a la siguiente ronda, el jueves 27 de agosto se va a realizar el sorteo final de los 36 equipos clasificados, para así definir cómo se va a jugar la primera ronda del torneo. Allí, se va a acordar cómo quedan las fechas del todos contra todos, en donde se van a enfrentar varios de los clubs más grandes.

¿Cuándo se va a dar inicio a la UEFA Champions League 2026-27?

Estos partidos de la primera fecha y el inicio oficial de la UEFA Champions League 2026/2027 serán entre el ocho y el 10 de septiembre del 2026. Posteriormente, la segunda fecha entre el 13 y el 14 de octubre; la tercera del 20 al 21 de octubre, avanzando cada semana hasta conocer a los equipos que podrían llegar a la gran final.

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Según se dio a conocer hace unas semanas, en esta oportunidad, la gran final de la UEFA Champions League se va a jugar en el Estadio Metropolitano. Pero por ahora, no se conoce cuál será la fecha oficial de este evento y esta se daría a conocer próximamente.