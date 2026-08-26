Tres canciones que fueron grandes éxitos, pero no las cantó su vocalista principal: ¿lo sabía?

Dave Grohl, antes de convertirse en el líder de Foo Fighters, fue durante años el baterista de Nirvana y también participó en los coros de la banda. Sin embargo, en el álbum ‘In Utero’ se incluyó ‘Marigold’, una canción escrita e interpretada por Grohl, un detalle que sorprendió a muchos seguidores del grupo.

’39’ – Queen

La potente voz de Freddie Mercury sin duda le daba vida a las canciones de la banda, pero para este tema, fue Brian May. Para sorpersa de todo, el artista demostró tener su propio estilo y muy diferente a lo que se presentó en su álbum ‘A night at the opera’.

SIga leyendo: La canción de Guns N’ Roses por la que Slash ‘pidió perdón’: es un himno inigualable de la época

‘Happy’ – The Rolling Stones

Keith Richards es, sin duda, uno de los guitarristas más reconocidos e influyentes de la historia del rock. Sin embargo, en algunas ocasiones decidió dejar la guitarra en segundo plano para asumir el rol de cantante. Aunque lo hizo en solitario en distintos momentos, fue dentro de los Rolling Stones donde su voz quedó inmortalizada en ‘Happy’. La canción él mismo la compuso y se convirtió en una de las piezas más icónicas de la banda.