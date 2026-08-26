Este es el mejor solo en la historia de Queen, según expertos: una canción clásica e icónica

Freddie Mercury y Brian May // Crédito: Getty Images

Tres canciones que fueron grandes éxitos, pero no las cantó su vocalista principal: ¿lo sabía?

Detrás de estos clásicos hay voces inesperadas que quizá nunca imaginó. Aquí le contamos cuáles son.

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Hay canciones que se convirtieron en verdaderos himnos y marcaron la carrera de grandes bandas, pero detrás de sus voces existe un detalle que pocos conocen: no fueron interpretadas por el vocalista principal del grupo. Aunque muchos las identifican inmediatamente con sus respectivas agrupaciones, la voz que se escucha en estos éxitos pertenece a otro de sus integrantes.

Estos casos dejaron algunas de las interpretaciones más recordadas de la música y demuestran que, en ocasiones, el cantante principal no es quien pone la voz a las canciones que terminan convirtiéndose en grandes éxitos.

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Tres canciones que no las cantó el vocalista pero se volvieron un éxito

Las bandas más populares crearon grandes éxitos sin que sus vocalistas interpretaran las canciones. Aquí te contamos tres casos muy populares y que algunas personas desconocen.

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‘Marigold’ – Nirvana

Dave Grohl, antes de convertirse en el líder de Foo Fighters, fue durante años el baterista de Nirvana y también participó en los coros de la banda. Sin embargo, en el álbum ‘In Utero’ se incluyó ‘Marigold’, una canción escrita e interpretada por Grohl, un detalle que sorprendió a muchos seguidores del grupo.

’39’ – Queen

La potente voz de Freddie Mercury sin duda le daba vida a las canciones de la banda, pero para este tema, fue Brian May. Para sorpersa de todo, el artista demostró tener su propio estilo y muy diferente a lo que se presentó en su álbum ‘A night at the opera’.

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‘Happy’ – The Rolling Stones

Keith Richards es, sin duda, uno de los guitarristas más reconocidos e influyentes de la historia del rock. Sin embargo, en algunas ocasiones decidió dejar la guitarra en segundo plano para asumir el rol de cantante. Aunque lo hizo en solitario en distintos momentos, fue dentro de los Rolling Stones donde su voz quedó inmortalizada en ‘Happy’. La canción él mismo la compuso y se convirtió en una de las piezas más icónicas de la banda.

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