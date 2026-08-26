Tres canciones que fueron grandes éxitos, pero no las cantó su vocalista principal: ¿lo sabía?
Detrás de estos clásicos hay voces inesperadas que quizá nunca imaginó. Aquí le contamos cuáles son.
Detrás de estos clásicos hay voces inesperadas que quizá nunca imaginó. Aquí le contamos cuáles son.
Hay canciones que se convirtieron en verdaderos himnos y marcaron la carrera de grandes bandas, pero detrás de sus voces existe un detalle que pocos conocen: no fueron interpretadas por el vocalista principal del grupo. Aunque muchos las identifican inmediatamente con sus respectivas agrupaciones, la voz que se escucha en estos éxitos pertenece a otro de sus integrantes.
Estos casos dejaron algunas de las interpretaciones más recordadas de la música y demuestran que, en ocasiones, el cantante principal no es quien pone la voz a las canciones que terminan convirtiéndose en grandes éxitos.
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