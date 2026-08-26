Anuncian nuevo videojuego al estilo ‘Guitar Hero’ con el que podrá tocar himnos del rock: fecha, bandas y más

Guitar Hero ha sido, sin dudas, uno de los videojuegos más icónicos para los amantes del rock a nivel internacional. Esta histórica saga del ‘gaming’ permitió que muchos se sintieran leyendas de la música por un rato y tocaran sus canciones favoritas.

El último lanzamiento de esta serie de videojuegos fue en 2015, con el ‘Guitar Hero Live’. Desde entonces, muchos amantes del rock han extrañado la posibilidad de tocar sus canciones favoritas desde la comodidad de su consola.

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Sin embargo, muchos se han emocionado este 25 de agosto, luego de que se revelara el lanzamiento de un videojuego que recuerda a los mejores tiempos del ‘Guitar Hero’, y con el que podrá encarnar la pasión del rock desde su consola.

Anuncian nuevo videojuego al estilo ‘Guitar Hero’ con el que podrá tocar himnos del rock

Indudablemente, todo amante del rock y de los videojuegos en algún momento jugó ‘Guitar Hero’ y fantaseó con ser un guitarrista famoso. Miles de personas disfrutaron de esta saga hasta su fin en 2015.

Desde la salida de ‘Guitar Hero Live’ no se ha mencionado la posibilidad de nuevas entregas de esta saga, lo que ha dejado fuera de este universo de las guitarras y el ‘gaming’ a las consolas de nueva generación.

Sin embargo, el espíritu de este videojuego podría verse revivido en este mismo 2026, con la llegada de un título al estilo de esta saga y que llevará el nombre de ‘Stage Tour’.

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Este título fue anunciado por todo lo alto, con la presencia de bandas legendarias que están listas para enamorar a los amantes del rock y el ‘gaming’.

Metallica, Blink-182, o Megadeth son solo algunas de las bandas que estarán presentes en este videojuego, que buscará permitir vivir el rock desde su consola.

En este título podrá comprar su propio control de guitarra, batería o micrófono, para tocar varias partituras de una canción.

Fecha, bandas y más

El gran lanzamiento de este videojuego está pautado para el próximo 10 de diciembre, con llegada a PC, PlayStation 5, Xbox Series X y S además de Nintendo Switch 2.

Las bandas y artistas confirmadas hasta el momento son:

Babymetal & Electric Callboy

Extreme

Ghost

Good Kid

Red Hot Chili Peppers

Static-X

Weezer

Avril Lavigne

Honey Revenge

Paramore

Jfarrari

The Long Faces

The Paradox

Castle Rat

Rise Against

Slipknot

Radiohead

The Rolling Stones

Ed Sheeran feat. Bring Me The Horizon

Beast in Black

The Cure

Mammoth

Mastodon

Bad Omens

Smash Mouth

Billy Talent

Black Eyed Peas

Blink-182

Def Leppard

Duran Duran

Jeff Buckley

Megadeth

Mötley Crüe

Fall Out Boy

Genesis

Metallica

Muse

The Darkness

Walk the Moon

Spacehog

Tenacious D

The Clash

Wheatus

ZZ Top

Olivia Rodrigo

Estos formarán un setlist de 90 canciones que se presentará pronto, pero que ya emociona a miles de fanáticos.