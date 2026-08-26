Anuncian nuevo videojuego al estilo ‘Guitar Hero’ con el que podrá tocar himnos del rock: fecha, bandas y más
‘Guitar Hero’ marcó una gran época dentro del mundo de la música y los videojuegos gracias a su estilo y éxito mundial.
‘Guitar Hero’ marcó una gran época dentro del mundo de la música y los videojuegos gracias a su estilo y éxito mundial.
Guitar Hero ha sido, sin dudas, uno de los videojuegos más icónicos para los amantes del rock a nivel internacional. Esta histórica saga del ‘gaming’ permitió que muchos se sintieran leyendas de la música por un rato y tocaran sus canciones favoritas.
El último lanzamiento de esta serie de videojuegos fue en 2015, con el ‘Guitar Hero Live’. Desde entonces, muchos amantes del rock han extrañado la posibilidad de tocar sus canciones favoritas desde la comodidad de su consola.
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Sin embargo, muchos se han emocionado este 25 de agosto, luego de que se revelara el lanzamiento de un videojuego que recuerda a los mejores tiempos del ‘Guitar Hero’, y con el que podrá encarnar la pasión del rock desde su consola.
Indudablemente, todo amante del rock y de los videojuegos en algún momento jugó ‘Guitar Hero’ y fantaseó con ser un guitarrista famoso. Miles de personas disfrutaron de esta saga hasta su fin en 2015.
Desde la salida de ‘Guitar Hero Live’ no se ha mencionado la posibilidad de nuevas entregas de esta saga, lo que ha dejado fuera de este universo de las guitarras y el ‘gaming’ a las consolas de nueva generación.
Sin embargo, el espíritu de este videojuego podría verse revivido en este mismo 2026, con la llegada de un título al estilo de esta saga y que llevará el nombre de ‘Stage Tour’.
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Este título fue anunciado por todo lo alto, con la presencia de bandas legendarias que están listas para enamorar a los amantes del rock y el ‘gaming’.
Metallica, Blink-182, o Megadeth son solo algunas de las bandas que estarán presentes en este videojuego, que buscará permitir vivir el rock desde su consola.
En este título podrá comprar su propio control de guitarra, batería o micrófono, para tocar varias partituras de una canción.
El gran lanzamiento de este videojuego está pautado para el próximo 10 de diciembre, con llegada a PC, PlayStation 5, Xbox Series X y S además de Nintendo Switch 2.
Las bandas y artistas confirmadas hasta el momento son:
Estos formarán un setlist de 90 canciones que se presentará pronto, pero que ya emociona a miles de fanáticos.