Revelan el cartel oficial de Rock Al Parque 2026: estas son TODAS las bandas que tocarán en los 30 años

Rock Al Parque 2026 está cada vez más cerca, y la emoción de los fanáticos es total por volver a disfrutar de grandes bandas en el Parque Simón Bolívar, tal y como se ha convertido en tradición para los amantes de este género.

Grandes estrellas de la música llegarán a la capital, a celebrar los 30 años de uno de los festivales más reconocidos y brillantes del rock en este continente.

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Este 26 de agosto este evento se volvió a convertir en noticia, luego de que se confirmara la lista completa de bandas que estarán presente en este evento. Aquí les tenemos el nombre de todos los protagonistas que estarán en esta edición.

Revelan el cartel oficial de Rock Al Parque 2026

El 2026 ha estado lleno de grandes emociones y de pasión en la industria de la música en Colombia. Enormes bandas y artistas han puesto a vibrar al país con su presencia desde las tarimas de conciertos o festivales.

Aun así, hay un evento que aun falta por vivir y que será de los más grandes del año. Se trata de nada más y nada menos que, Rock Al Parque, uno de los eventos más brillantes de la industria musical en Colombia.

Este evento está listo para llegar con una nueva edición a puro pogo, que incluso se ha empezado a palpitar desde hace varios meses. Algunas bandas confirmaron su presencia en este evento, como fue el caso de Apocalyptica o Rata Blanca.

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No obstante, los fanáticos ansiaban ver el cartel al completo, y la gran revelación se dio este 26 de agosto.

Todas las bandas que tocarán

La lista completa de bandas que estarán presentes en el evento el próximo 10 al 12 de octubre es la siguiente:

Internacionales y Nacionales

Agua Bendita (España)

Alcalá Norte (España)

Algiers (Estados Unidos)

Apocalyptica (Finlandia)

Bandalos Chinos (Argentina)

Between The Buried and Me (Estados Unidos)

Burning Witches (Suiza)

Claudio Narea (Chile)

Darkest Hour (Estados Unidos)

Decessus (Chile)

Desorden Público (Venezuela)

División Minúscula (México)

Editors (Inglaterra)

End It (Estados Unidos)

Esteman (Bogotá)

Gondwana (Chile)

Grave (Suecia)

Green Valley (España)

Hellbutcher (Suecia)

I.R.A (Medellín)

Iseo & Dodosound (España)

Las Fokin Biches (México)

Los Bunkers (Chile)

Los Tetas (Chile)

Ministry (Estados Unidos)

Mon Laferte (Chile/México)

Nadie (Medellín)

Porter (México)

Rata Blanca (Argentina)

Ratones Paranoicos (Argentina)

Serú Girán (Argentina)

Sistema de Entretenimiento (España)

Stratovarius (Finlandia)

Tokio Ska Paradise Orchestra (Japón)

Triptykon feat. Hellhammer y Celtic Frost (Suiza)

Trotsky Vengarán (Uruguay)

Artistas Distritales