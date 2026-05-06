Paris Saint-Germain vs Arsenal: ¿Cuándo se jugará la gran final de la Champions League 2026?

La Champions League ya tiene a sus dos grandes finalistas. Luego de dos semifinales brillantes entre Arsenal, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain y Bayern Munich, el máximo torneo de clubes europeo tiene a sus finalistas.

En 4 partidos absolutamente brillantes, los dos ganadores fueron el Paris Saint-Germain y el Arsenal, quienes consiguieron su boleto para participar en la gran final de este torneo.

Si no quiere perderse lo que será esta gran definición, aquí les contamos los detalles imperdibles de ambos equipos, y también cuando se dará este encuentro entre gigantes.

Así llegaron a la final de la Champions League 2026

Esta edición ha sido, sin dudas, una de las más brillantes en los últimos años en la UEFA Champions League. Grandes equipos se enfrentaron y quedaron en el camino, con la ambición de poder conquistar esta histórica competencia.

Equipos de la talla de Real Madrid, Barcelona, Juventus, Liverpool o Manchester City fracasaron en su intento. Estos clubes solo fueron parte de un sendero que solamente fue cruzado por Paris Saint-Germain y Arsenal.

Los ‘gunners’ concretaron su paso a la final el pasado 5 de mayo, luego de haber derrotado al Atlético de Madrid, en un logro histórico que iguala el de 2006, cuando disputaron su primer partido definitivo de la UCL.

Más noticias: ¿Quiénes son los 10 últimos campeones de la Champions League? Uno la ha ganado 3 veces consecutivas

Por otro lado, en el caso del PSG, su clasificación se confirmó al vencer al Bayern Munich en un choque de titanes auténtico.

Esta será la tercera final en la historia del PSG, luego de haber caído en 2020 justamente ante los bávaros, y de lograr su primera conquista el pasado 2025, cuando derrotó por 5-0 al Inter de Milán.

Sin lugar a dudas, ambos contendientes son de los más fuertes de Europa, y buscarán quedarse con la máxima competencia del fútbol del viejo continente.

¿Cuándo se jugará la final?

En caso de que quiera empezar a agendarse para la final de esta competencia, les contamos que el cierre será el 30 de mayo.

La ciudad que albergará este choque será Budapest, Hungría, en un partido lleno de emociones, desde las 11:00 a.m. de Colombia.

Más noticias: Oficial: este es el primer finalista de la Champions League 2025-2026: puede hacer historia

Por último, les recordamos que este partido también tendrá una gran ceremonia de apertura, con la actuación de The Killers como representación del rock.