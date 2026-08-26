Se mueve la tabla del descenso HOY en Colombia Liga Betplay 2026-2: ¿Qué equipos bajarían a la B?

La lucha por permanecer en la máxima categoría del fútbol colombiano entra en una etapa decisiva. Con el avance de la Liga BetPlay 2026-II, cada partido puede generar movimientos importantes en la tabla del descenso y cambiar el panorama para los equipos que buscan asegurar su continuidad en Primera División.

Este miércoles 26 de agosto, los resultados provocan nuevas modificaciones en la clasificación y definir, de manera provisional, cuáles serían los dos equipos que estarían perdiendo la categoría si el campeonato terminara hoy. Así se mueve la tabla del descenso y este es el panorama que deja la jornada en Colombia.

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Así esta la tabla del descenso de la Liga Betplay 2026-2

La tabla del descenso muestra una pelea muy cerrada en la parte baja, donde cada punto puede resultar determinante en la lucha por permanecer en la Liga BetPlay. La diferencia entre varios equipos es mínima, por lo que los resultados de cada jornada pueden modificar rápidamente el panorama y aumentar la tensión de cara al cierre del campeonato.

Boyacá Chico, Jaguares de Córdoba y Cúcuta Deportivo aparecen entre los más comprometidos, mientras los demás buscan salir de la zona de peligro. Así se encuentra la tabla del descenso HOY 26 de agosto.

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Boyacá Chicó 86 – 0,86 Jaguares 22 – 0,92 Cúcuta 24 – 0,96 Alianza 110 – 1,08 Internacional de Bogotá 112 – 1,10 Cali 117 – 1,16 Pereira 119 – 1,19 Llaneros 78 – 1,22 Águilas Doradas 128 – 1,27 Pasto 131 – 1,28 Fortaleza 133 – 1,30 Once Caldas 159 – 1,56 Bucaramanga 164 – 1,61 Millonarios 163 – 1,61 Medellín 165 – 1,63 Santa Fe 169 – 1,67 Junior 168 – 1,68 América 176 – 1,73 Nacional 174 – 1,74 Tolima 187 – 1,83

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