PSG vs. Arsenal: Este es el ganador de la Champions League, según casas de apuestas

La gran final de la Champions League 2026 ya concentra la atención del mundo del fútbol. En Budapest, PSG y Arsenal protagonizarán un duelo que enfrenta dos de los proyectos más sólidos del continente, pero las casas de apuestas ya tienen un favorito para levantar la anhelada Orejona: el conjunto parisino.

El equipo dirigido por Luis Enrique llega a esta definición respaldado por una campaña sobresaliente y por el cartel de vigente campeón de Europa. Además de la experiencia acumulada en las últimas temporadas, el PSG aterriza en la final con varias de sus principales figuras atravesando uno de los mejores momentos de sus carreras.

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Pronósticos de las casas de apuestas para la final de la Champions League 2025/2026

Las cuotas de las principales plataformas de apuestas colocan a los franceses por delante del Arsenal. La victoria del PSG aparece como la opción con mayor valor para los apostadores, impulsada por el rendimiento mostrado en las rondas eliminatorias y por la capacidad ofensiva que exhibió durante toda la competición.

Uno de los factores que más pesa en los pronósticos tiene que ver con la contundencia mostrada frente al Bayern Múnich. El conjunto parisino firmó una serie dominante y dejó una imagen de equipo sólido, competitivo y capaz de resolver partidos de máxima exigencia. Esa actuación reforzó la confianza de los especialistas y de los mercados de apuestas de cara a la final.

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En el apartado individual, Ousmane Dembelé se perfila como uno de los nombres llamados a marcar diferencias. El atacante francés llega convertido en la principal referencia ofensiva del PSG y acumula estadísticas que respaldan su protagonismo. Sus goles y asistencias tanto en la Champions League como en la Ligue 1 lo consolidan como una de las mayores amenazas para la defensa londinense.

El hombre del partido

Las apuestas también apuntan hacia un partido con emociones en ambas áreas. Los analistas consideran que la final reúne suficientes argumentos para superar la barrera de los 2,5 goles. Arsenal cuenta con una de las estrategias más efectivas del continente a balón parado, mientras que el PSG destaca por la velocidad y creatividad con las que construye ataques.

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La sorpresa

Sin embargo, el conjunto inglés no llega como un simple invitado. Los dirigidos por Mikel Arteta aterrizan en Budapest tras conquistar la Premier League y encadenar una racha positiva que elevó la confianza del plantel. Además, construyeron una identidad basada en el orden defensivo y en la intensidad colectiva, características que los llevaron a competir de igual a igual contra los mejores equipos de Europa.

Aun así, el historial reciente y el momento deportivo inclinan la balanza hacia el lado parisino. PSG ganó sus dos enfrentamientos más recientes contra Arsenal y llega a la final con el respaldo de los pronósticos. Por eso, a pocas horas del partido más importante de la temporada, las casas de apuestas señalan al campeón francés como el principal candidato para conquistar nuevamente la Champions League.