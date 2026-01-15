¡Histórico regreso! Tres leyendas del anime vuelven juntas por primera vez en 14 años

Durante los últimos años, el anime ha crecido a nivel mundial, con nuevas series que han alcanzado gran popularidad y han acercado este medio a públicos cada vez más amplios. Sin embargo, a pesar de los numerosos éxitos recientes, no se había repetido un fenómeno capaz de marcar a toda una generación como ocurrió a comienzos de los años 2000.

En ese contexto, 2026 se perfila como un año especial para la industria. Por primera vez en 14 años, tres de las series más influyentes del anime volverán a coincidir en emisión. Se trata de un acontecimiento poco habitual que despierta el interés tanto de fans legendarios como de nuevos espectadores.

Aunque Weekly Shonen Jump, la reconocida revista japonesa de manga, ha lanzado muchos títulos exitosos en los últimos años, no ha logrado repetir un fenómeno como el de aquellas tres series que dominaron el anime durante más de una década.

El regreso del Big Three y su importancia para el anime

Conocidos como el Big Three, One Piece, Naruto y Bleach no solo compartieron páginas en Weekly Shonen Jump, sino que también se emitieron al mismo tiempo en televisión, convirtiéndose en un fenómeno cultural que ayudó a que el anime alcanzara un estatus completamente mainstream a nivel mundial.

Cada una de estas obras tuvo un recorrido extenso y decisivo. One Piece comenzó su publicación en 1997 y sigue en curso hasta hoy; Naruto se publicó entre 1999 y 2014; mientras que Bleach estuvo en serialización desde 2001 hasta 2016. Sus adaptaciones animadas coincidieron entre 2004 y 2012, pero desde entonces nunca habían vuelto a compartir emisión con nuevos episodios.

Eso cambiará en 2026. One Piece afrontará una nueva etapa al adoptar un formato estacional y estrenará el arco de Elbaph, marcando un cambio importante en su modelo de emisión. Por su parte, Bleach: Thousand-Year Blood War regresará con su cuarta y última parte, que cerrará definitivamente la adaptación del manga, con una producción en la que su autor, Tite Kubo, participa de forma activa.

El tercer regreso será el de Naruto, que contará con nuevos episodios especiales tras varios retrasos en su desarrollo. Estos capítulos inéditos llegarán como parte de una celebración del legado de la serie y pondrán fin a una larga espera por parte de los seguidores.