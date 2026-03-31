Mejores animes de TERROR para hacer maratón en Semana Santa 2026: Aproveche los días santos

Siempre es un buen momento para disfrutra de buenos animes, y por supuesto que, la Semana Santa 2026 no será la excepción. Miles de personas podrán descansar durante estos días, pero, si usted es un amante de la cultura otaku, podrá aprovechar para ver sus shows favoritos.

Varias producciones han destacado en el último tiempo de forma notable, sobre todo por la presencia de tramas y personajes absolutamente fantásticos.

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Sin embargo, en este caso les destacaremos 3 de manera puntual que no puede perderse, sobre todo si le gusta el anime y el terror como género.

3 animes de terror para disfrutar en Semana Santa

Sin lugar a dudas, el crecimiento del anime en los últimos años es innegable. Varios shows se han convertido en tendencia mundial, al punto de acumular miles de fanáticos apasionados.

Varios subgéneros dentro de estas producciones cuentan con un apoyo sumamente brillante, y por supuesto, al igual a como sucede en el cine, el terror no ha sido la excepción.

Este género ha encantado desde la animación, y ha logrado acumular un sinfín de shows brillantes que resaltan el brillo del anime a nivel mundial. Sin embargo, en este caso resaltaremos solo 3 que puede aprovechar a ver en Semana Santa.

El primero de ellos es ‘Another’. Esta es una entrega que cuenta con un misterio notable, y que para muchos, tiene un parecido destacado con ‘Destino Final’, la icónica saga del cine. Si desea ver esta serie, puede hacerlo a través de la plataforma de Crunchyroll.

En segundo lugar destaca ‘Perfect Blue’. Esta es una película sumamente conocida dentro de la industria del anime, sobre todo por los matices de terror psicológico con los que cuenta.

Esta serie presenta a una actriz que es acechada por un fan obsesivo, con varias escenas que ponen los pelos de punta. Dicha producción esta disponible en Prime Video y Apple TV.

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Finalmente, el último que le recomendamos es ‘Shiki’, este es un anime que representa el sentimiento del Covid-19, esta vez al simular una gran pandemia en un pueblo aislado. Este último está disponible en Prime Video, con un anime absolutamente brillante.

Sin dudas, estos 3 animes son destacados, y le permitirán disfrutar de sus días de descanso en Semana Santa, con emociones imperdibles.