El anime de Netflix muy similar a ‘El juego del calamar’ que empieza a destacar entre los estrenos

En los últimos años, Netflix se consolidó como uno de los espacios preferidos para los fanáticos del anime. Su catálogo reúne títulos que ya son clásicos modernos y otros que siguen ampliando el alcance del género a nivel global.

Series como ‘Fullmetal Alchemist’, ‘Monster’, ‘Ataque a los titanes’ o la reciente ‘Dan Da Dan’ conviven con propuestas menos promocionadas que, sin hacer demasiado ruido, logran captar la atención de un público curioso y atento a las novedades.

Le puede interesar: ¿Dónde ver la tercera temporada del reconocido anime ‘Jujutsu Kaisen’?

Dentro de ese grupo de estrenos que avanzan por debajo del radar aparece ‘Shiboyugi’, una producción que empezó a llamar la atención por su planteamiento y por las inevitables comparaciones con ‘El juego del calamar’.

Al igual que ocurrió antes con títulos como ‘Pantheon’ o ‘Rebelión lunar’, esta serie llegó al catálogo sin grandes campañas, pero con una premisa lo suficientemente potente como para despertar interés entre los seguidores del anime de supervivencia.

Necesita saber: El anime para adultos que todo mundo debería ver; está disponible en Netflix

¿De qué trata ‘Shiboyugi: Juegos mortales para ganarse el pan’?

El nombre completo del anime es ‘Shiboyugi: Juegos mortales para ganarse el pan’, y desde el inicio deja en claro que no se trata de una historia ligera. La protagonista es Yuki, una joven de 16 años que, pese a su edad, tiene una amplia experiencia enfrentándose a juegos extremos donde perder no es una opción. Para ella, sobrevivir no depende del azar, sino de la observación, la lógica y la capacidad de anticiparse a los movimientos de los demás.

La trama se pone en marcha cuando Yuki despierta en una mansión junto a otras cinco mujeres que no entienden por qué están allí ni cuáles son las reglas del lugar. A diferencia de sus compañeras, la protagonista sabe perfectamente a qué se enfrenta y es consciente de que parte con una ventaja decisiva.

En su análisis frío, las demás participantes parecen destinadas a caer una a una. Sin embargo, la historia deja abierta una pregunta clave: ¿seguirá Yuki explotando esa superioridad o el desarrollo de los juegos la obligará a replantearse su forma de actuar?

Ver también: El popular anime de acción que estrenará un remake en formato película en 2026

El anime se estrenó durante la primera semana de enero y, por el momento, cuenta con tres episodios disponibles. La recepción inicial fue mayormente favorable. En redes y plataformas especializadas, algunos espectadores lo describen como “algo realmente bueno”, mientras que otros resaltan el nivel de la animación y el ritmo narrativo.