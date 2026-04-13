¿Cuándo serán los Crunchyroll Awards 2026? Fecha oficial de premiación y nominados principales

Los Crunchyroll Awards, una de las premiaciones más importantes del mundo del anime están cerca de presentar su edición de 2026. Este evento permitirá encantar a miles de personas, y además premiar a lo mejor de esta icónica industria.

Esta gala entregará premios para destacar a producciones icónicas, y tanto sus creadores, como sus fanáticos están ansiosos por conocer a los ganadores de cada categoría.

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Para que no se pierda lo que será esta premiación, aquí les contamos cual será la fecha de este evento, y cuales son las principales nominadas a esta gala.

¿Cuándo son los Crunchyroll Awards 2026?

Sin dudas, el anime ha presentado un crecimiento notable en el último tiempo. Si bien los clásicos siempre han obtenido una popularidad y reconocimiento notable, recientemente han surgido varias sagas inolvidables.

Muchas de las producciones de este sector se han ganado un apoyo indudable, y así se ha notado gracias a varias nominaciones y premios a nivel internacional.

Si usted es uno de los amantes del anime, sin dudas, uno de los eventos de mayor interés que no puede perderse son los Crunchyroll Awards.

La icónica plataforma de anime entregará grandes premios para los shows que más han marcado su nivel en la actualidad, y de hecho, quedan pocas semanas para esta celebración.

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La gala de los Crunchyroll Awards está pautada para llevarse a cabo el próximo 23 de mayo, y tendrán lugar en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa de Tokio.

Esta transmisión podrá verse en vivo tanto en la plataforma, como también en YouTube, donde se mostrará la entrega de estas importantes distinciones en el anime.

¿Cuáles son las principales nominadas?

Claramente, elegir una lista de los animes más destacados de la actualidad resulta complejo, gracias a la variedad que presenta, y la calidad de la misma.

No obstante, entre los nominados de los Crunchyroll Awards destacan varios nombres de calidad. Algunos de ellos son: ‘My Hero Academia FINAL SEASON’ para anime del año, ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle’ para película del año o ‘One Piece’ para mejor serie en curso.

Estos son solo 3 nombres de una profunda lista que presenta lo más destacado del anime. Si quiere conocer al detalle todos los nominados puede hacerlo a través de la página web oficial de Crunchyroll.