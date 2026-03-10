Disney+ estrenará en Sudamérica curioso anime ‘vetado’ en Japón: esta es la fecha de lanzamiento

El anime ha ganado una cantidad enorme de popularidad en este siglo. Este tipo de entretenimiento ha encantado a muchos, sobre todo por las tramas, personajes y emociones que brinda a cada uno de sus fanáticos.

Tanto en Japón como en el resto del mundo, el anime se ha convertido en un hábito de consumo para miles de personas, quienes están atentos constantemente a los estrenos de este ámbito.

Si usted es uno de esos fanáticos, les contamos que durante esta semana podrá ver en Disney+ el estreno de un anime bastante curioso, que incluso llegó a estar ‘vetado’ en Japón.

Disney+ estrenará anime ‘vetado’ en Japón

En el último tiempo, varias plataformas de ‘streaming’ han ampliado y engrosado su catálogo de anime. Distintos servicios han incluido producciones de este estilo, sobre todo por el éxito que han tenido en el público.

Una de ellas ha sido justamente Disney+. Esta plataforma que ha explorado este tipo de contenidos, y que han contado con buena aprobación dentro del público general.

Muestra de ello se volverá a dar esta misma semana, con el estreno de un anime que ha sido esperado por muchos en Europa y Sudamérica, sobre todo por estar ‘vetado’ en Japón.

Se trata de ‘Rooster Fighter’, uno de los animes más curiosos del último tiempo. Esto sobre todo por la forma en que se le ha excluido en Japón.

Si bien este ‘veto’ no se refiere a algo legal, en Japón ha sido alejado del público. La razón es que no cuenta con un apoyo notable, y hasta ha pasado desapercibido.

Sin embargo, en Europa y Sudamérica se ha convertido en una especie de ‘meme’, que ha atraido a muchos, sobre todo por lo curiosa que resulta la trama de este anime basado en gallos de pelea.

Gracias a este apoyo inesperado, desde Disney+ han optado por incluirlo en su catálogo, lo que ha alegrado a varios amantes del anime.

¿Cuándo se lanzará?

Si desea ver este anime, les contamos que su gran estreno en Disney+ se dará el próximo 15 de marzo, fecha en la que podrá conocer la historia de Keiji en ‘Rooster Fighter’.

Para verlo solo deberá contar con una suscripción al servicio de ‘streaming’ de Disney+, donde se estrenará esta producción.