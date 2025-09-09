Venezuela vs Colombia: hora y dónde ver el último partido de las Eliminatorias Conmebol

Venezuela vs Colombia será el partido encargado de cerrar las Eliminatorias Conmebol. La ‘tricolor’ se medirá a la ‘vinotinto’ con el objetivo de cerrar con broche de oro para el proceso clasificatorio para el Mundial de 2026.

Luego de conseguir el triunfo clave para la clasificación ante Bolivia, Colombia buscará dar el resto en el campo, con el objetivo de comenzar la última etapa de la preparación para el Mundial de 2026.

Más noticias: La millonaria cifra que recibiría la Selección Colombia por clasificar al Mundial 2026

Para que no se pierda este encuentro, aquí les contamos los detalles de este encuentro, y cuándo se llevará a cabo el puntapié inicial de este choque.

La ‘Vinotinto’ se juega la clasificación

Las Eliminatorias Conmebol se han vivido por todo lo alto, con una gran cantidad de emociones. 6 combinados ya sellaron su clasificación a la cita mundialista.

Sin embargo, aun hay un detalle por definirse en la etapa de clasificación en la Conmebol, y ese es, nada más y nada menos que, el puesto de repechaje.

Este lugar es definido entre Venezuela y Bolivia, los cuales tendrán 2 partidos claves para sus aspiraciones en dicho torneo.

Más noticias: Néstor Lorenzo respondió a sus críticos por bajo nivel de la Selección Colombia: “hagan memoria y acuérdense”

Por un lado, Colombia será la encargada de definir el destino de Venezuela, mientras que Bolivia por su parte chocará ante Brasil.

Hasta el momento, la tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

1- Argentina – 38 puntos

2- Brasil – 28 puntos

3- Uruguay – 27 puntos

4- Ecuador – 26 puntos

5- Colombia – 25 puntos

6- Paraguay – 25 puntos

7- Venezuela – 18 puntos

8- Bolivia – 17 puntos

9- Perú – 12 puntos

10- Chile – 10 puntos

En caso de que Venezuela pierda o empate ante Colombia, deberá esperar a que Bolivia no venza a Brasil, o de lo contrario quedará eliminada.

Mientras que, si Bolivia no consigue un triunfo en casa ante la ‘canarinha’, Venezuela clasificará al repechaje sin importar el resultado.

Hora y dónde ver el Venezuela vs Colombia

En caso de que desee ver este último choque por las Eliminatorias, les recordamos que tendrá lugar este 9 de septiembre, y su puntapié inicial está pautado para llevarse a cabo a las 6:30 p.m.

Finalmente, les recordamos que podrá vivir este partido al detalle con ‘Los Suplentes del Gol’, y con la transmisión oficial del choque desde RCN y Gol Caracol.