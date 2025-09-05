Todos los países que han clasificado al Mundial de 2026 hasta HOY: Colombia, Brasil y más

El Mundial 2026 continúa sus preparativos a poco menos de 1 año de dar inicio. Esta competencia promete brindar lo mejor del balompié como ya es costumbre cada 4 años.

Luego de la conquista de Argentina en 2022, varios equipos se preparan para derrocar su reinado, en lo que será una justa imperdible en 2026 desde Estados Unidos, México y Canadá.

Colombia selló su boleto de clasificación en el pasado 4 de septiembre, junto a varios equipos del mundo, y aquí les tenemos la lista.

Los clasificados para ir al Mundial 2026

Desde hace más de 2 años, varias selecciones han afrontado el proceso clasificatorio de cara al Mundial 2026.

Países de cada continente han afrontado sus retos contra sus rivales, con el objetivo de clasificar a esta nueva cita mundialista.

Aunque aun falta 1 año para este torneo, varios equipos lograron la clasificación. Por ello, aquí les tenemos la lista de clasificados:

1- Estados Unidos

2- México

3- Canadá

4- Japón

5- Nueva Zelanda

6- Irán

7- Argentina

8- Uzbekistán

9- Corea del Sur

10- Jordania

11- Australia

12- Brasil

13- Ecuador

14- Uruguay

15- Colombia

16- Paraguay

17- Marruecos

Aunque el tiempo restante para este torneo es de solo meses, aun quedan varios equipos para conseguir esta clasificación, especialmente en el caso de Europa.

Estas eliminatorias del viejo continente están en pleno desarrollo, mientras que en Sudamérica solo resta 1 fecha, la cual se llevará a cabo el próximo martes 9 de septiembre.

Cabe recordar que este torneo cambio de formato, por lo que en lugar de 32 equipos ahora presenta 48 en totalidad.

¿Cómo funciona el nuevo formato del Mundial?

A pesar de las incesantes críticas por esta decisión, la FIFA optó por modificar por completo el formato de la Copa Mundial para sus próximas ediciones.

Ahora el torneo tendrá 48 selecciones, las cuales se dividirán en 12 grupos de 4, para la tradicional primera fase.

Como de costumbre avanzarán los primeros 2, mientras que también clasificarán los 8 mejores terceros a una fase de dieciseisavos de final.

Indudablemente este torneo promete grandes emociones, y Colombia planea volver a hacer historia en esta histórica cita del balompié que coronará a una nueva selección como la mejor del mundo.