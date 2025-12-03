Se acerca el SORTEO DE GRUPOS DEL MUNDIAL 2026: fecha, hora Colombia y dónde verlo EN VIVO

El Mundial de 2026 está cada vez más cerca de dar inicio, con la ambición de llenar de emoción a todos los amantes del balompié, como lo hace cada 4 años. Varios países combatirán con la ambición de convertirse en líderes del mundo del fútbol.

Aunque quedan varios meses para este torneo en particular, los seleccionados ya están en etapa de preparación, y de hecho, pronto conocerán a sus rivales.

En los próximos días se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos para esta competición, y para que no se lo pierda, aquí les contamos todos los detalles.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

Miles de colombianos sueñan con la llegada del Mundial 2026. La ‘tricolor’ vuelve a una Copa del Mundo después de su última participación en 2018, cuando este torneo fue albergado en Rusia.

El combinado nacional llega como uno de los favoritos, y de hecho así lo muestra su ubicación en los bombos para el sorteo de este torneo.

Estos se presentan de la siguiente manera:

Bombo 1: México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Inglaterra, Francia, Brasil, Portugal, Bélgica, Países Bajos y Alemania.

Bombo 2: Corea del Sur, Ecuador, Australia, Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán y Austria.

Corea del Sur, Ecuador, Australia, Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán y Austria. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Arabia Saudita, Qatar, Sudáfrica, Costa de Marfil, Qatar y Uzbekistán.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Arabia Saudita, Qatar, Sudáfrica, Costa de Marfil, Qatar y Uzbekistán. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Nueva Zelanda y Haití.

Esto significa que Colombia será sorteado con 1 rival de los bombos 1, 3 y 4.

Este sorteo tendrá lugar el próximo 5 de diciembre, donde se conocerá el camino de Colombia en la Copa del Mundo de 2026.

Cabe recordar que este torneo cambió de formato, por lo que serán 48 equipos, y habrá una fase más luego de la fase de grupos. En el bombo 4 aun faltan los clasificados por repechaje, quienes se definirán en el mes de marzo.

El sorteo se llevará a cabo en Washington, y en Colombia se podrá sintonizar a partir de las 11:00 a.m., para conocer todas las incidencias de este evento.

Para ver la transmisión de este sorteo, podrá verlo a través de las señales de Caracol TV, Canal RCN y el sitio oficial de la FIFA.