Estos son los 6 países sudamericanos que clasificaron directamente al Mundial 2026

La fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas dejó definidos los últimos cupos directos rumbo al Mundial 2026. Con esta jornada, ya se conocen las seis selecciones de la Conmebol que estarán presentes en la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir de junio del próximo año.

En esta jornada, Paraguay y Ecuador empataron 0-0 en Asunción, un resultado que selló el pase de la selección guaraní al Mundial. En Buenos Aires, Argentina venció 3-0 a Venezuela, manteniendo su liderazgo en la tabla y dejando a la Vinotinto con la obligación de jugarse todo en la última fecha para aspirar al repechaje. Uruguay también festejó su clasificación con un 3-0 sobre Perú en Montevideo.

Le puede interesar: Mundial 2026: La FIFA reveló los costos iniciales de la boletería y fechas de venta

En Barranquilla, Colombia aseguró su boleto al derrotar 3-0 a Bolivia, mientras que Brasil hizo su trabajo en Río de Janeiro, superando 3-0 a Chile. Con estos resultados, los seis boletos directos de Sudamérica están ahora en manos de Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FIFA World Cup (@fifaworldcup)

Clasificados directos al Mundial 2026 por Sudamérica

Argentina – 38 puntos

– 38 puntos Brasil – 28 puntos

– 28 puntos Uruguay – 27 puntos

– 27 puntos Ecuador – 26 puntos

– 26 puntos Colombia – 25 puntos

– 25 puntos Paraguay – 25 puntos

Venezuela y Bolivia se juegan el repechaje

La atención de la última fecha estará centrada en la lucha por el séptimo lugar, que da acceso al repechaje intercontinental. Actualmente, Venezuela ocupa esa posición con 18 puntos, mientras que Bolivia está apenas un punto por detrás, con 17.

El martes, Venezuela recibirá a Colombia en Maturín. Un triunfo le aseguraría mantenerse en el séptimo lugar, independientemente de lo que haga Bolivia. Sin embargo, un empate o una derrota podrían dejarle el lugar a la selección altiplánica, que será local frente a Brasil en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Mire también: ¡Colombia al Mundial! Estos son los mejores memes del triunfo de la ‘Tricolor’ sobre Bolivia

El repechaje intercontinental se jugará entre el 26 y el 31 de marzo de 2026. Participarán seis selecciones: una de Conmebol, una de Oceanía, una de África, una de Asia y dos de Concacaf. Según el ranking FIFA, los dos mejores clasificados avanzarán directamente a las finales, mientras que los otros cuatro equipos disputarán las semifinales. Los dos ganadores de estas finales obtendrán los últimos boletos para el Mundial.

Para Venezuela sería la primera vez en su historia en una Copa del Mundo, mientras que Bolivia buscaría regresar al torneo tras su última participación en 1994.