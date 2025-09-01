El histórico récord que puede lograr Dayro Moreno con la Selección Colombia: superaría a Falcao

Dayro Moreno ha sido de los protagonistas del fútbol en Colombia en las últimas horas. El ariete del Once Caldas fue llamado por la Selección, y formará parte de una doble fecha clave para las aspiraciones de la ‘tricolor’.

El delantero ya es parte de los entrenamientos del combinado nacional. Esta preparación encara los partidos de los días 4 y 9 ante los combinados de Bolivia y Venezuela.

Por ello, en este caso les hablaremos sobre este histórico goleador, y dos grandes récords que puede llegar a romper con el combinado nacional.

Los 2 récords que puede romper Dayro Moreno

Dayro Moreno es el delantero más goleador en la historia de Colombia. Este ariete ha sido capaz de anotar tantos claves en el campeonato local, y también en Europa, gracias a un talento brillante.

Gracias a su longevidad y olfato goleador, Moreno ha logrado mantenerse vigente a sus 39 años. Así lo demuestran los tantos con los que ha logrado mantener al Once Caldas con vida en la Copa Sudamericana.

Estos tantos le han permitido recibir el llamado de la Selección Colombia, donde volverá después de varios años de ausencia, y constantes peticiones de convocatoria por parte de los hinchas.

Aunque esto puede parecer un llamado como cualquier otro, Dayro Moreno tendrá la oportunidad de conseguir 2 históricos récords con el combinado nacional.

En caso de ver minutos, el delantero se convertirá en el segundo lugar más longevo en jugar con la Selección Colombia, solo por debajo de Faryd Mondragón.

Esto le permitiría ser el delantero con mayor edad en ver minutos con el combinado nacional. Este logro que lo dejaría grabado en los libros de la historia.

Sin embargo, Moreno podría redoblar la apuesta, ya que si anota con Colombia, ya sea ante Bolivia o ante Venezuela, este delantero se convertiría en el jugador de mayor edad en conseguir un gol con la ‘tricolor’.

Con este último récord, Dayro conseguiría superar a históricos atacantes de la talla de Radamel Falcao o Arnoldo Iguarán.

Por el momento, Moreno esperará poder ver acción con el combinado nacional, en partidos que lo enfrentarán a Bolivia y Venezuela los días 4 y 9 de septiembre.

Cabe recordar que, si Colombia logra un triunfo en cualquiera de estos partidos, sellará su clasificación al Mundial de 2026.