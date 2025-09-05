¿Con la moza en el estadio? Supuesta infidelidad durante Colombia vs Bolivia se hace viral en redes

Colombia vs Bolivia fue un partido notablemente viral durante el pasado 4 de septiembre. La ‘tricolor’ protagonizó un choque contra la selección del altiplano, en el que selló su clasificación a la Copa Mundial de 2026.

Este cotejo dejó varios momentos inolvidables, gracias a los tantos de Colombia sobre la cancha. Sin embargo, algunos sucesos en las gradas se hicieron virales.

Más noticias: El récord que alcanzó James Rodríguez en las Eliminatorias tras partido contra Bolivia

Justo uno de ellos fue una supuesta infidelidad captada en pleno estadio, y en video, y aquí les contamos los detalles.

¿Infidelidad viral durante el Colombia vs Bolivia?

El partido entre la ‘tricolor’ y Bolivia retuvo una gran cantidad de atención durante el pasado jueves. Ambos combinados desplegaron todo su desempeño en la cancha, y el triunfo fue para Colombia.

Miles de colombianos celebraron la clasificación del combinado nacional a la cita mundialista, pero, hubo un hombre que parece no haberla podido disfrutar en plenitud.

Luego del encuentro se hizo altamente viral un video en el que se pudo ver a un hombre discutiendo con dos mujeres.

Varias teorías se vieron en redes sociales, y una que resaltó de manera notable fue que el hombre había sido descubierto en medio de una infidelidad, lo que explicaba la molestia de una de las mujeres.

En el clip incluso se puede ver que la policía se acerca a las inmediaciones de la tribuna, para poder hablar con el hombre en cuestión.

#VERGONZOSO. Un hombre fue descubierto por su esposa poniéndole cachos en el estadio de B/quilla, justo cuando se disponía a disfrutar del partido de la Selección Colombia contra Bolivia. El hombre se encontraba acompañado de su amante mientras esperaba el inicio del encuentro. pic.twitter.com/Tk8sLctXHp — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) September 5, 2025

¿Fue real?

Este hecho generó una gran viralidad, por lo que miles de personas replicaron este video en redes sociales.

Sin embargo, en los comentarios otros aprovecharon para reivindicar la imagen del hombre. Según otras versiones, el protagonista del video no fue captado en ninguna infidelidad.

Más noticias: ¡Colombia al Mundial! Estos son los mejores memes del triunfo de la ‘tricolor’ sobre Bolivia

En realidad este hombre habría tenido que ser llevado a otra tribuna, debido a que este saltó y cantó antes del partido, lo que incomodó a algunos presentes en su lugar.

Por el momento ninguno de los protagonistas del video ha dado su versión respecto a los hechos.