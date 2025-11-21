IA predijo cual será el grupo de Colombia en el Mundial de 2026: estos serían sus rivales

El Mundial de 2026 empieza a calentar motores. Grandes equipos se preparan para competir por la gran corona del fútbol de selecciones, y así poder convertirse en el mejor combinado del fútbol.

Colombia, por supuesto, es una de estas selecciones que se prepara con el objetivo de convertirse en el mejor equipo del mundo, aunque no lo tendrá fácil.

El próximo 5 de diciembre Colombia conocerá a sus rivales, en lo que será el sorteo de la fase de grupos, pero, aquí les tenemos una predicción de los contrincantes de la ‘tricolor’.

¿Cuál será el grupo de Colombia en el Mundial de 2026?

Colombia ha sido una de las selecciones más destacadas del mundo en los últimos años. Así lo avalan sus resultados, y por supuesto, su subcampeonato de la Copa América 2024.

Aun así, la ‘tricolor’ buscará llevar este éxito al apartado internacional, con lo que será una participación imperdible en el Mundial de 2026.

El combinado ‘cafetero’ confía en poder imponerse a sus rivales, y mejorar su participación en Brasil 2014, la cual ha sido la mejor de su historia.

Para comenzar con el pie derecho en este torneo, el equipo colombiano confía en poder conseguir un sorteo favorable para la fase de grupos.

Gracias al ranking FIFA, Colombia fue ubicada en el bombo 2 para el sorteo de esta primera etapa, el cual se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre.

A partir de esto, ya se puede especular cuales serán los rivales de la ‘tricolor’ en esta primera fase, y de hecho, la IA se atrevió a dar una predicción a lo que serán sus contrincantes.

De acuerdo con Gemini, la inteligencia artificial de Google, el grupo de Colombia estará definido de la siguiente manera:

1- Alemania

2- Colombia

3- Panamá

4- Nueva Zelanda

Este, al menos en el papel, sería un grupo accesible para Colombia, a pesar de tener que medirse a un combinado de talla mundial, como lo es Alemania.

Así están conformados los bombos para el sorteo

Cabe aclarar que, para que tenga en claro como se dará el sorteo del Mundial de 2026, aquí les dejamos los bombos:

Bombo 1: México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Inglaterra, Francia, Brasil, Portugal, Bélgica, Países Bajos y Alemania.

México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Inglaterra, Francia, Brasil, Portugal, Bélgica, Países Bajos y Alemania. Bombo 2: Corea del Sur, Ecuador, Australia, Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán y Austria.

Corea del Sur, Ecuador, Australia, Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán y Austria. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Arabia Saudita, Qatar, Sudáfrica, Costa de Marfil, Qatar y Uzbekistán.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Arabia Saudita, Qatar, Sudáfrica, Costa de Marfil, Qatar y Uzbekistán. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Nueva Zelanda y Haití.

Cabe recordar que aun faltan algunas selecciones por agregar que se clasificarán a través del repechaje.