Rolling Stone eligió las 5 mejores canciones de rock del Siglo XXI: hubo grandes ausencias

Rolling Stone es uno de los portales especializados más reconocidos en el mundo del rock. Este ‘magazine’ ha tomado gran relevancia con el paso de los años, hasta llegar a ser una voz de opinión rreconocida en el género.

Varios artistas han sido destacados por este portal, al igual que varios éxitos que han marcado época dentro del género. De hecho, recientemente así lo fueron 5 artistas del mundo del rock.

Recientemente Rolling Stone reveló una lista de las mejores canciones de este siglo, y allí destacaron 5 éxitos rock como las líderes de este género.

Las 5 mejores canciones de rock del siglo XXI, según Rolling Stone

Para nadie es un secreto que el rock es un género que ha marcado época. Grandes canciones de este género a lo largo de su historia se han convertido en clásicos e himnos generacionales.

Artistas han llegado a escribir historia antigua, gracias a ritmos letras y éxitos brillantes. Sin embargo, en este caso nos centraremos en la época moderna del género.

Si bien el auge del rock pertenece a los ’80’s y ’90’s, varias canciones han sido influyentes en el mundo de la música a partir de los 2000.

Justo así lo destacó Rolling Stone. Este portal reveló una lista de las 250 mejores canciones de este siglo, donde salieron varias destacadas.

Sin embargo, hubo 5 del rock que destacaron por encima de las demás. Aquí se las presentamos:

La primera de ellas fue ‘Seven Nation Army’ de The White Stripes. Según Rolling Stone, esta es la mejor canción de rock del siglo XXI, con un ‘riff’ inolvidable y pegajoso.

En la segunda parte del ranking la que destaca es Radiohead. Esta banda liderada por Thom Yorke ha conquistado masas a partir de éxitos brillantes.

No obstante, Rolling Stone revela que la mejor canción de esta banda en el siglo XXI es ‘Idioteque’.

La mitad de este listado es para ‘Last Nite’. Esta composición fue lanzada por The Strokes en 2001 y desde entonces se convirtió en legado del rock.

En la penúltima plaza la elegida fue ‘Mr. Brightside’ de The Killers. Esta canción cuenta con un legado notable en el mundo de la música, gracias a su letra y significado.

Finalmente, el top 5 es cerrado por ‘Take Me Out’ de Franz Ferdinand, una canción que es coreada a nivel mundial, gracias a su popularidad dentro de este siglo.

Las ausencias en la cima

Sin dudas, cada una de ellas poseen una popularidad clara y notable. Aun así, hubo polémica especialmente por varias ausencias dentro de esta lista.

Bandas de la talla de Linkin Park, Muse o Green Day estuvieron ausentes, pero aun así, el legado del rock sigue siendo notable.