Rolling Stone reveló el nombre de las cinco bandas que transformaron la historia del rock

La reconocida revista ‘Rolling Stone’ volvió a encender el debate entre los amantes de la música, y el rock específicamente, al revelar el nombre de las cinco bandas que, según su análisis, marcaron un antes y un después en la historia del género. Con una selección que combina influencia, innovación y legado cultural, el listado destaca a los grupos que redefinieron el género y dejaron huella en generaciones enteras.

Su top desato cientos de comentarios referente al impacto que generaron cada una de estas agrupaciones en la historia. A continuación te presentamos cúáles son y los motivos por la que después de tantos años, siguen marcando frontares y estando viegente.

Las cinco bandas que revolucionaron la historia del rock

La revista tuvo en cuenta el legado de cada una de las bandas y la infuencia que siguen ejerciendo en la industria musical. Tuvieron en cuenta agrupaciones británicas e irlandesas, las cuales sin duda, fueron un pilar importante en el panorama global del rock.

5. Led Zeppelin

La banda que se formó en 1968, se convirtió en una de la más influyentes en la historia del rock. La agrupación empezó a fusionar diferentes sonidos que más tarde se volvió en lo que hoy conocemos como hard rock y heavy metal. Su legado sigue siendo fundamental en la mpusica moderna, gracias a sus álbumes y cancionea que siguen marcando generaciones.

4. Pink Floyd

Es una de las bandas más emblemáticas e influyentes en el rock progresivo y el psicodélico. Su sonido experimental, letras profundar e innovadores espectáculos los hizo tener gran reconocimiento a nivel global, marcando un punto muy importante en la historia del rock.

3. U2

Se convirtieron en una de las agrupaciones más icónicas y exitosas a nivel mundial. Alcanzaron la fama mundial gracias su combinación de rock, post-punk y su toque de música electrónica. Tienen la capacidad de reinventar su sonido a lo largo de las décadas, lo que ha hecho que sean grandes referentes a nivel global.

2. The Rolling Stones

Son una de las agrupaciones más longevas e influyentes de la historia del rock. Su estilo combina el rock, blues y R&B, siendo apodados como “la banda de rock and roll más grande del mundo”. Han sido un símbolo del género en todo el mundo, gracias a su música e inigualable energía en vivo.

1. The Beatles

Para la revista esta es la banda más influyente y que más revolucionó la historia de la música moderna. Lograron redefinir las técnicas y las estructuras del rock. Sin duda alguna, abrieron nuevos caminos a nuevas generaciones de artistas que siguen sus pasos en la industria musical.