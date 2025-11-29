Top 5 de las mejores bandas de rock según Billboard; Pink Floyd y Queen presentes

Billboard publicó recientemente un amplio listado con las 50 mejores bandas de rock y metal de todos los tiempos. El ranking reúne a grupos fundamentales para la historia del género, desde los pioneros que marcaron sus primeras décadas hasta proyectos más recientes que lograron un impacto global.

La selección busca reconocer a bandas completas, no solo a vocalistas o proyectos centrados en una sola figura, y destacar a aquellas cuyo trabajo sigue siendo un punto de referencia dentro del rock.

Le puede interesar: Esta es la mejor banda de rock en la historia de Latinoamérica según Billboard: no es Soda Stereo ni Molotov

La revista también aprovechó el contexto de la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll del pasado 9 de noviembre para revisar la evolución del género y responder algunas preguntas habituales: qué bandas han sido injustamente ignoradas, cuáles podrían ser candidatas en los próximos años y, sobre todo, cuáles continúan definiendo el estándar de grandeza dentro del rock. Con ese enfoque, Billboard armó este top 50, que incluye propuestas de distintas épocas y estilos.

Las 5 mejores bandas de rock según Billboard

En lo más alto del listado aparecen cinco agrupaciones que, por su legado, influencia y presencia cultural, siguen siendo esenciales para entender la música contemporánea. A continuación, el top 5 del ranking:

1. The Beatles

El cuarteto de Liverpool encabeza la lista gracias a su impacto creativo y comercial. En menos de una década, transformó para siempre el sonido y la proyección del rock, abriendo puertas que moldearon toda la industria musical posterior.

2. The Rolling Stones

Con más de seis décadas de actividad, los Stones se consolidaron como una de las bandas más importantes del género. Su identidad escénica, su sonido y su vigencia los mantienen como un referente único en la historia del rock.

Mire también: Tres canciones de rock que todo amante del género debe conocer; Walk This Way de Aerosmith entre ellas

3. Led Zeppelin

El grupo británico llevó el rock a una escala monumental, con álbumes emblemáticos, giras históricas y un sonido que definió lo que hoy se entiende como rock clásico. Su influencia se extiende a generaciones completas de músicos.

4. Pink Floyd

La banda londinense exploró el rock desde un enfoque experimental, combinando psicodelia, tecnología y conceptos filosóficos. Sus álbumes se convirtieron en experiencias completas que cambiaron la forma de entender el género.

5. Queen

Con la creatividad colectiva de sus cuatro integrantes y el carisma inigualable de Freddie Mercury, Queen construyó un catálogo diverso y atemporal. Sus canciones siguen presentes en la cultura popular y mantienen a la banda entre las más queridas del mundo.