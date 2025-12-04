No solo Spotify: Así puede ver fácil y rápido su Wrapped de YouTube

La música ha estado de fiesta esta semana en Spotify y YouTube. Luego de una larga espera, miles de personas han podido disfrutar de su resumen anual, donde han visto sus artistas y canciones favoritas del 2025.

Muchos usuarios han compartido sus resultados en redes sociales, en una catarata en la que posee mayor popularidad Spotify, con su anual ‘Wrapped’.

Sin embargo, si usted es usuario de YouTube Music, también les tenemos los detalles de como puede ver su resumen de este año.

Así puede ver su resumen musical de YouTube

En la actualidad varias plataformas de ‘streaming’ musical han brillado de gran manera. Los usuarios tienen acceso a un catálogo enorme de éxitos y artistas, a cambio de una suscripción.

Miles de personas usan estos servicios gracias a su afición por la música, y a ‘tracks’ que los acompañan día tras día.

Si usted es uno de ellos, es probable que haya disfrutado del ‘Wrapped’ lanzado por Spotify el pasado 3 de diciembre, como ya es tradición.

Sin embargo, los usuarios de YouTube también podrán gozar de este resumen, para así conocer los éxitos, artistas y ritmos que marcaron su 2025.

Hacerlo es sumamente sencillo. Para ello solamente debe seguir el siguiente paso a paso:

Entra a la aplicación de YouTube Music

Busca el apartado de ‘Tú’

Haz clic en el ‘banner’ de ‘Tu Recap de 2025’

Allí se te mostrará los artitas y las canciones que más has escuchado, e incluso los géneros o podcast que marcaron tu 2025.

¿También se puede hacer con los videos?

En caso de que seas un usuario común de YouTube también para ver videos, les contamos que también puede conocer su resumen de este 2025 en este apartado.

Para poder disfrutarlo debe seguir el mismo recorrido, pero desde la aplicación de ‘YouTube’ con cada uno de los detalles.

Una vez haga estos pasos podrá ver como se despliega un resumen donde encontrará los videos más vistos, los canales que más ha disfrutado, sus interéses, el tiempo que gastó en la app.

Sin duda, alguna, este 2025 ha estado lleno de música y de sonidos que han marcado a miles de fanáticos, por lo que le recomendamos que no se pierda ni un detalle de sus gustos.