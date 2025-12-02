Artistas de rock que predijeron su muerte en sus canciones ¿Lo había notado?

A lo largo de la historia del rock, varias canciones han dejado a los fans con la sensación inquietante de que sus intérpretes anticiparon su propio final sin saberlo. Letras cargadas de presagios, metáforas sobre la muerte y mensajes que hoy suenan casi proféticos han alimentado teorías y curiosidad entre los seguidores. ¿Alguna vez lo había notado? Aquí revisamos algunos casos que han generado asombro y debate en el mundo de la música.

Artistas de rock que predijeron su muerte

En el rock abundan las coincidencias inquietantes, pero pocas tan fuertes como cuando un artista parece anunciar su propia muerte. Ya sea por intuición, oscuridad emocional, o pura casualidad, estas letras quedaron marcadas en la historia.

John Lennon – ‘Borrowed Time’ – ‘Imagine’

Meses antes de ser asesinado, Lennon solía cantar y reflexionar en sus letras sibre los finales prematuros y lo corta que puede ser la vida. De hecho, en ‘Borrowed Time’ cantó sobre vivir “con tiempo prestado”, lo que inquietó a muchos de sus fans tras su muerte. Además, en sus últimas entrevistas solía hacer comentarios muy recurrentes como “No sé cuánto tiempo estaré aquí” o relacionados que ahora son vistos como una profecía.

David Bowie – ‘Lazarus’

El artista escribió este tema sabiendo que estaba muriendo, dejando algunas líneas como “Mira aquí arriba, estoy en el cielo” que fueron muy claras. Se puede decir que, a diferencia de otros casos, este sí fue deliberado. De hecho, su álbum ‘Blackstar’ e casi una despedida codificada.

Jim Morrison

El artista solía escribir recurrentemente y hablar en sus canciones sobre la muerte. En temas como ‘The end’ y ‘Not to Touch the Earth’ menciona finales muy abruptos. Además, poco antes de morir, dijo en una entrevista: “Soy el número tres del club de los 27.” Semanas después, se convertiría en el tercero.

Amy Winehouse – ‘Rehab’

La frase “No, no, no” se convirtió en un símbolo trágico. Winehouse había escrito su resistencia a recibir ayuda en la misma canción que luego sería vista como una llamada ignorada.