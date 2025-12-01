Los tres mejores bateristas de la historia del rock según experto; John Bonham de Led Zeppelin entre ellos

El rock no solo es uno de los géneros más populares en la actualidad, sino que lleva varios años vigente, en donde grandes bandas han tocado con artistas que han hecho historia. Por eso, en esta oportunidad, Mötley Crüe dio a conocer el top de los bateristas que para él, sin duda, son los mejores por la influencia que lograron conseguir a lo largo del tiempo.

En medio de una entrevista con ‘All Access Hits’, el cantante reveló que ya tiene un listado con los que llama ‘Héroes de la batería’. Para hacer este top tuvo en cuenta varios factores, entre ellos que fueran personajes históricos, que su música fuera reconocida y, sin duda, que sus ritmos hubieran quedado en la memoria de cientos de personas.

Top 3 de los mejores bateristas de rock

Tommy Aldridge, el reconocido baterista que logró trabajar con artistas como Ozzy Osbourne, Thin Lizzy y Whitesnake, tiene una forma de tocar la batería única, por lo que muchos dicen que le dio un giro radical a la historia del rock con sus arreglos. Además, hace todo un show en el escenario, con las baquetas, los platillos y todo lo que puede agregar para que todos se enamoren de su espectáculo.

Phil Rudd, considerado como el baterista original de la banda AC/DC, según mencionó, el artista es considerado para muchos como una caja musical de ritmos humanos, por lo que no solo se encarga de tocar, sino que agrega varios momentos diferentes a su show que sorprenden a todos. Incluso, hay quienes dicen que mientras toca, se ve cómo lleva el ritmo en su cuerpo, sin que tenga que hacer movimientos bruscos.

John Bonham, el baterista de Led Zeppelin, es conocido como uno de los mejores y, para este baterista, sin duda es el mejor de la historia. Por lo que mencionó, que la forma de tocar hace que todos los tomen como un claro ejemplo de lo que se debe hacer en el escenario.

Algunos consideran que era un poco brusco al tocar, pero que su caja le daba un poco de paz a todo lo que estaba sonando. Los platillos lo complementaban a la perfección, por lo que siempre suenan en el momento exacto para poder complementar sus canciones.