Las 5 canciones de rock con los solos más memorables de la historia: Led Zeppelin y más

El rock cuenta con una cantidad impresionante de éxitos brillantes en su haber. Este género ha dado un sinfín de alegrías a cada uno de sus fanáticos, a partir de letras y sonidos inolvidables creados por artistas brillantes.

Miles de personas disfrutan de canciones brillantes que han quedado en la memoria de miles de fans, quienes mantienen vivo el legado de este género.

Particularmente, en este caso les hablaremos de 5 de estos éxitos memorables, los cuales quedaron para la historia de la industria musical, gracias a solos inolvidables.

Las 5 canciones con los solos más memorables del rock

Para nadie es un secreto que el rock posee varios matices y aspectos encantadores. El poder y fuerza de este género es brillante y así lo demuestran sus canciones.

Varios aspectos de las composiciones de este estilo destacan como es el caso de los ‘riffs’ y por supuesto, los solos.

Estos últimos han permitido demostrar la virtuosidad de grandes guitarristas quienes han grabado su nombre de manera imborrable en la industria gracias a este tipo de piezas.

Muchos solos se han quedado en lo más alto de manera histórica. Sin embargo, en este caso puntual resaltaremos 5 en concreto como los solos más memorables del rock.

Elegir solo 5 resulta complejo, especialmente por su subjetividad. Aun así, para dar una respuesta clara hemos optado por consultar a Gemini, la IA de Google, la cual dio la siguiente lista de solos:

El primero de ellos le pertenece a una banda legendaria como lo es Pink Floyd. Esta agrupación posee varios éxitos notables, pero, en este caso resalta ‘Comfortably Numb’, una composición que destaca por la emotividad de David Gilmour en su solo.

En segundo lugar resalta Led Zeppelin con una de sus piezas más icónicas. ‘Stairway to Heaven’ dice presente con un solo inolvidable protagonizado por un genio de la guitarra como Jimmy Page.

La mitad del top es para ‘Eruption’ una de las mejoras obras de Eddie Van Halen, especialmente por el ‘tapping’ que lleva a cabo en este solo.

Penúltimo en la lista está ‘Hotel California’, una canción brillante que destaca en el catálogo de The Eagles, y que cuenta con un solo sumamente llamativo de dos guitarras entre Don Felder y Joe Walsh.

El histórico artista encargado de cerrar esta lista es, nada más y nada menos que, Jimi Hendrix. Este guitarrista resalta con ‘Voodoo Child’, una pieza con un solo inolvidable.

Sin lugar a dudas, cada uno de estos solos marcan un ants y un después en el rock y en la guitarra como instrumento. Aun así, no disminuye en lo absoluto el legado de otros guitarristas e interpretaciones que no están presentes.