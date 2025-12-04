Guns N’ Roses sorprendió a sus fans con el lanzamiento de 2 nuevas canciones: recuerda a los ’80’s y asi suenan

Guns N’ Roses, una de las bandas más grandes del rock volvió a ser noticia. La gran agrupación de las rosas y los revólver ha enamorado a miles de fanáticos a lo largo de su historia, y busca repetirlo en la actualidad.

Aunque miles de personas piden un álbum, esto no ha sido cumplido por la banda, que aun así si ha lanzado varios sencillos en los varios años.

De hecho, este 4 de diciembre la banda lanzó 2 nuevos éxitos que eran ansiados por sus fans, y aquí les mostramos como suenan.

Guns N’ Roses lanza 2 nuevas canciones que sorprenden a sus fans

Para nadie es un secreto que Guns N’ Roses ha sido una de las bandas clásicas de rock con mayor actividad en la actualidad. Esta agrupación ha brillado en los escenarios, desde el regreso de Slash y Duff McKagan a su formación.

Miles de fanáticos han cumplido el sueño de finalmente poder ver a Guns N’ Roses en vivo con sus antiguos miembros, algo que a inicio de siglo parecía imposible.

Aun así, los fanáticos han pedido poder contar con un nuevo álbum de la banda, algo que no ha sucedido desde 2008, cuando se lanzó el demorado ‘Chinese Democracy’.

Este pedido no ha sido cumplido por parte de la banda, aunque si se han mostrado algunos sencillos donde se ha dejado ver su nuevo sonido. Estos han sido:

Absurd

Hard Skool

Perhaps

The General

A esta lista se sumaron 2 más este 4 de diciembre, luego de que salieran ‘Nothin” y ‘Atlas’, dos canciones que han sido esperadas.

Las críticas del público y su lanzamiento

En un principio estas canciones habían sido anunciadas para el 2 de diciembre. Sin embargo, el equipo de la banda parecía haber cancelado el lanzamiento.

Esto generó graves críticas hacia la banda en redes sociales, lo que causó que este lanzamiento finalmente sucediera como sorpresa este 4 de diciembre.

El sonido de estas canciones sorprendió a sus fans. Para sus fans siempre es un gusto escuchar material nuevo de la banda con Slash y Duff.

Aun así, lo que dejó a varios inquietos fue la voz de Axl. Esta, para muchos, incluso recuerda a las ’80’s, por lo que estas canciones han recibido varios halagos.

Lo cierto es que la banda volvió a los estudios, y un posible álbum puede parecer algo cercano para los miles de fans que ansían este sonido.