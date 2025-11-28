Tres canciones de rock que todo amante del género debe conocer; Walk This Way de Aerosmith entre ellas

El rock se convirtió en uno de los géneros más populares del último año, por lo que cientos de personas en todo el mundo están al tanto de cuáles son esos nuevos lanzamientos que sin duda podrían ayudarlos a llenar su repertorio. Pese a eso, hay varias que son históricas y que sin duda todos deberían conocer si en realidad se declaran verdaderos fans del buen rock.

En esta oportunidad, le presentamos cuáles son esas canciones que sin duda debería conocer y que lo ayudarán a acercarse mucho más al género. De hecho, son históricas al punto de que cientos de personas las han escuchado y, pese a que su estreno fue hace varios años, siguen vigentes en la actualidad.

Tres canciones de rock que los amantes del género deben conocer

I Can’t Get No Satisfaction – The Rolling Stones: Es una canción de rock and roll de la reconocida banda británica que logró hacer historia con todo lo que hicieron en Europa. El sonido de las guitarras hizo que cientos de personas se enamoraran de su estilo, sus letras, los ritmos, por lo que en varias oportunidades hablan de la frustación social y temas sexuales que causaron debate.

Whole Lotta Love – Led Zeppelin: Una canción de hard rock en donde el blues sin duda logra conquistarlos a todos; el sonido de Jimmy Page logró hacer historia, pues no necesitó de mucho para destacar. Desde entonces, ellos lograron convertirse en uno de los más populares, por lo que decidieron empezar a ser una banda vanguardista, en donde sus canciones iban mucho más allá de lo que todos esperaban.

Walk This Way – Aerosmith: Una canción de hard rock cuya versión original salió en los años 70, pero en los 80 decidieron dar a conocer su remake sin saber que este sería todo un éxito. Sin duda, es una de las canciones más importantes de rock en la historia del género y que, para muchos, llevó la car rera de la banda a otro nivel, al punto de volverla importante en la actualidad, cambiando toda la idea de lo que se entendía por rock.