¡Última oportunidad! Gane entradas para ver Loserville con Radioacktiva

Loserville, uno de los eventos más grandes de la industria del rock y el metal está apunto de llevarse a cabo. Bogotá tendrá la posibilidad de ver a grandes bandas, entre ellas, por supuesto, Limp Bizkit, la banda líder de este festival.

Miles de personas aseguraron su boleta a este evento. Pero, en caso de que no sea uno de ellos, les tenemos una oportunidad imperdible.

Desde Radioacktiva les daremos 5 entradas dobles, para que no se pierda lo que será, sin dudas, una de las mejores noches de conciertos en la capital.

¿Cómo puede participar?

Si quiere ser uno de los ganadores, la dinámica será sumamente sencilla. Para ello, debe responder a un cuestionario que les dejaremos en esta misma nota.

Las primeras personas en responderlo de manera correcta serán los ganadores. Cabe aclarar que solo se dará 1 entrada doble por ganador.

Esta actividad durará desde este 4 de diciembre, hasta el próximo 5 cuando se lleve a cabo este evento en el Coliseo MedPlus.

En caso de que no pueda reclamar este premio, este no es reembolsable ni en dinero, ni en servicios. Del mismo modo, no puede haber ganado un premio con la emisora en los últimos 5 meses.