Loserville en Bogotá: horarios, recomendaciones y más que debe saber sobre el festival
Loserville aterriza en Bogotá, y lo hará con shows imperdibles que se vivirán el 5 de diciembre en el Coliseo MedPlus.
Loserville está a muy pocas horas de poner a vibrar Bogotá. Este icónico festival presentará una gran cantidad de emociones para los amantes del rock y el nu metal.
Miles de fanáticos sueñan con el momento de poder ver a Limp Bizkit en vivo, con el adicional de ver a grandes bandas que también se presentarán desde el Coliseo MedPlus de Bogotá.
En caso de que sea de los que planea asistir a este evento, les contamos los horarios, y también las recomendaciones para asistir a este recinto.
Desde el anuncio del regreso de Limp Bizkit a Bogotá, la emoción fue total. Miles de fanáticos se emocionaron con la posibilidad de poder ver a esta banda en vivo.
Sin embargo, esta expectativa fue mayor desde el anuncio de Loserville como festival, con la presencia de otras bandas como Ecca Vandal o 311.
En un principio se anunció la presencia de Yungblud, aunque este finalmente canceló, y dio pasó a una banda que también emocionó a miles de personas, como lo es Bullet My Valentine.
Para que se empiece a preparar, aquí les tenemos los horarios en los que se presentará cada una de las bandas de este festival.
2:00 – Puertas
4:40 p.m. – Slay Squad
5:25 p.m. – Riff Raff
5:55 p.m. – Ecca Vandal
7:00 p.m. – 311
8:15 p.m. – Bullet For My Valentine
9:50 p.m. – Limp Bizkit
Por otro lado, también les contamos que debe tener en cuenta estas pautas, a la hora de asistir al Coliseo MedPlus a este ansiado evento.
No se permite:
Claramente, una de las bandas que toma mayor relevancia en este festival es Limp Bizkit, y por ello, aquí les tenemos el repertorio que prepararía la agrupación para este show con éxitos de la talla de ‘Break Stuff’, ‘Rollin” y más.