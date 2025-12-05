Rockactividad
Loserville en Bogotá: horarios, recomendaciones y más que debe saber sobre el festival

Fred Durst // Crédito: Getty Images.

Loserville aterriza en Bogotá, y lo hará con shows imperdibles que se vivirán el 5 de diciembre en el Coliseo MedPlus.

Andrés Contreras

Loserville está a muy pocas horas de poner a vibrar Bogotá. Este icónico festival presentará una gran cantidad de emociones para los amantes del rock y el nu metal.

Miles de fanáticos sueñan con el momento de poder ver a Limp Bizkit en vivo, con el adicional de ver a grandes bandas que también se presentarán desde el Coliseo MedPlus de Bogotá.

En caso de que sea de los que planea asistir a este evento, les contamos los horarios, y también las recomendaciones para asistir a este recinto.

Horarios y recomendaciones para Loserville en Bogotá

Desde el anuncio del regreso de Limp Bizkit a Bogotá, la emoción fue total. Miles de fanáticos se emocionaron con la posibilidad de poder ver a esta banda en vivo.

Sin embargo, esta expectativa fue mayor desde el anuncio de Loserville como festival, con la presencia de otras bandas como Ecca Vandal o 311.

En un principio se anunció la presencia de Yungblud, aunque este finalmente canceló, y dio pasó a una banda que también emocionó a miles de personas, como lo es Bullet My Valentine.

Para que se empiece a preparar, aquí les tenemos los horarios en los que se presentará cada una de las bandas de este festival.

2:00 – Puertas

4:40 p.m. – Slay Squad

5:25 p.m. – Riff Raff

5:55 p.m. – Ecca Vandal

7:00 p.m. – 311

8:15 p.m. – Bullet For My Valentine

9:50 p.m. – Limp Bizkit

Por otro lado, también les contamos que debe tener en cuenta estas pautas, a la hora de asistir al Coliseo MedPlus a este ansiado evento.

No se permite:

  • Comidas y bebidas
  • Encendedores y fósforos
  • Armas u objetos cortopunzantes
  • Cámaras profesionales, semiprofesionales o drones
  • Fumar, Vapers, o consurmir sustancias psicoactivas
  • Máscaras, pasamontañas u objetos que cubran el rostro
  • Disfraces voluminosos
  • Banderas, trapos y astas
  • Cosplays

¿Qué canciones tocará Limp Bizkit

Claramente, una de las bandas que toma mayor relevancia en este festival es Limp Bizkit, y por ello, aquí les tenemos el repertorio que prepararía la agrupación para este show con éxitos de la talla de ‘Break Stuff’, ‘Rollin” y más.

  1. Break Stuff
  2. Show Me What You Got
  3. Hot Dog
  4. My Generation
  5. My Way
  6. Rollin’ (Air Raid Vehicle)
  7. Dad Vibes
  8. Behind Blue Eyes
  9. Re-Arranged
  10. Nookie
  11. Full Nelson
  12. Boiler
  13. Faith
  14. Take a Look Around
  15. Break Stuff
