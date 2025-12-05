Loserville en Bogotá: horarios, recomendaciones y más que debe saber sobre el festival

Loserville está a muy pocas horas de poner a vibrar Bogotá. Este icónico festival presentará una gran cantidad de emociones para los amantes del rock y el nu metal.

Miles de fanáticos sueñan con el momento de poder ver a Limp Bizkit en vivo, con el adicional de ver a grandes bandas que también se presentarán desde el Coliseo MedPlus de Bogotá.

En caso de que sea de los que planea asistir a este evento, les contamos los horarios, y también las recomendaciones para asistir a este recinto.

Horarios y recomendaciones para Loserville en Bogotá

Desde el anuncio del regreso de Limp Bizkit a Bogotá, la emoción fue total. Miles de fanáticos se emocionaron con la posibilidad de poder ver a esta banda en vivo.

Sin embargo, esta expectativa fue mayor desde el anuncio de Loserville como festival, con la presencia de otras bandas como Ecca Vandal o 311.

En un principio se anunció la presencia de Yungblud, aunque este finalmente canceló, y dio pasó a una banda que también emocionó a miles de personas, como lo es Bullet My Valentine.

Para que se empiece a preparar, aquí les tenemos los horarios en los que se presentará cada una de las bandas de este festival.

2:00 – Puertas

4:40 p.m. – Slay Squad

5:25 p.m. – Riff Raff

5:55 p.m. – Ecca Vandal

7:00 p.m. – 311

8:15 p.m. – Bullet For My Valentine

9:50 p.m. – Limp Bizkit

Por otro lado, también les contamos que debe tener en cuenta estas pautas, a la hora de asistir al Coliseo MedPlus a este ansiado evento.

No se permite:

Comidas y bebidas

Encendedores y fósforos

Armas u objetos cortopunzantes

Cámaras profesionales, semiprofesionales o drones

Fumar, Vapers, o consurmir sustancias psicoactivas

Máscaras, pasamontañas u objetos que cubran el rostro

Disfraces voluminosos

Banderas, trapos y astas

Cosplays

¿Qué canciones tocará Limp Bizkit

Claramente, una de las bandas que toma mayor relevancia en este festival es Limp Bizkit, y por ello, aquí les tenemos el repertorio que prepararía la agrupación para este show con éxitos de la talla de ‘Break Stuff’, ‘Rollin” y más.