Colombia se prepara para una nueva cita mundialista. La ‘tricolor’ selló su clasificación a esta competición, luego de posicionarse en una parte alta de las clasificatorias para este torneo por parte de la Conmebol.

El combinado ‘cafetero’ ha afrontado varias dificultades en su desarrollo, e incluso presentó resultados ciertamente inconsistentes.

Aun así, muchos fanáticos confían en que la ‘tricolor’ llegue a ganar este histórico torneo de fútbol. De hecho, las casas de apuestas la sitúan como favorita, y aquí les contamos las posibilidades.

¿Colombia puede ser campeona del Mundial 2026?

Colombia ha sido uno de los seleccionados con mejor rendimiento alrededor del mundo en los últimos años. El combinado dirigido por Néstor Lorenzo ha dado resultados sorprendentes como su subcampeonato en la Copa América, o victorias sobre España o Alemania.

Esto ha ilusionado a varios hinchas con la posibilidad de que Colombia levante su primera copa del mundo en el próximo 2026.

Aunque por el momento no hay grupos o enfrentamientos definidos, Colombia se posiciona como uno de los favoritos.

De hecho, la ‘tricolor’ figura como una de las favoritas para las casas de apuestas. Goal recientemente realizó un reporte de como se perfilan las selecciones según las posibilidades para los apostadores.

Si bien Colombia cuenta con un porcentaje ciertamente bajo, figura como uno de los favoritos para esta competencia.

Colombia según esta medición cuenta con un 2 % de posibilidades, lo que la convierte en favorita número 12 del torneo.

La lista se plantea de la siguiente manera:

1- España – 14 %

2- Brasil – 11 %

3- Francia – 11 %

4- Inglaterra – 10 %

5- Argentina – 9 %

6- Portugal – 8 %

7- Alemania – 7 %

8- Países Bajos – 4 %

9- Bélgica – 3 %

10- Italia – 3 %

11- Uruguay – 2 %

12- Colombia 2 %

13- Noruega – 2 %

14- México – 2 %

15- Estados Unidos – 2 %

16 – Croacia – 2 %

17- Dinamarca – 2 %

18- Austria – 1 %

19- Japón – 1 %

20 – Suecia – 1 %

Probabilidad de ganar la Copa del Mundo de 2026, basada en las cuotas de las casas de apuestas y sus algoritmos 👀

Colombia tiene un 2 % de posibilidad 🙄

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

Aunque faltan varios meses, los preparativos de la Copa del Mundo 2026 se mantienen en marcha, y el sorteo para este torneo está ciertamente cerca.

Los grupos de este torneo serán definidos el 5 de diciembre, fecha en la que se podrán conocer los rivales de Colombia para esta importante competencia del balompié.