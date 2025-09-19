Falcao reveló como se sintió al enterarse que no podría ir al Mundial de Brasil 2014: “ahí me quebré”

Radamel Falcao protagonizó una reveladora entrevista este 18 de septiembre. El ‘Tigre’ tuvo una larga conversación junto a Mario Suárez, su excompañero del Atlético de Madrid, donde comentó varios detalles de su carrera.

El delantero colombiano tocó varios detalles, y uno de esos detalles fue su ausencia del Mundial de Brasil 2014, donde la ‘tricolor’ dejó el nombre del país en alto.

El histórico ariete no pudo decir presente luego de una grave lesión sufrida en su rodilla que lo dejó fuera de la cancha por meses.

Radamel Falcao reveló como se sintió al no ir al Mundial de 2014

Para nadie es un secreto que uno de los mejores futbolistas con la Selección Colombia fue nada más y nada menos que, Radamel Falcao.

Este brillante futbolista destacó de gran manera con tantos inolvidables en las Eliminatorias del Mundial de Brasil 2014.

Radamel Falcao logró dirigir a Colombia a esta cita mundialista, pero lamentablemente no pudo asistir. Una dura entrada sufrida en un partido con el Mónaco, su club de Francia lo dejó lesionado y aislado de esta posibilidad.

El ariete intentó hasta el último momento llegar a punto para el torneo mundialista, pero lamentablemente no pudo asistir con la ‘tricolor’.

En una conversación con Mario Suárez, Falcao expresó como se sintió al enterarse que no podría ser parte de la convocatoria de Colombia para el Mundial de 2014.

Radamel explicó que la noche antes de dar la convocatoria, recibió la llamada de José Néstor Pekerman, quien le preguntó si lo podía incluir en la nómina.

Sin embargo, Falcao le dijo que no estaba en forma física para ser parte del combinado ‘tricolor’ en el Mundial de Brasil 2014.

El delantero reveló que se encontraba concentrado con la Selección en Buenos Aires, y siempre se mantuvo estable. Pero, en el momento en que vio a sus compañeros irse en el bus sin él, se quebró en llanto.

Este, sin lugar a dudas, fue uno de los capítulos más tristes en la historia del fútbol colombiano, especialmente por la forma en que los hinchas deseaban ver a Radamel Falcao en este torneo.

A pesar de esto, Brasil 2014 ha sido la mejor participación de Colombia en la historia del fútbol, y Radamel Falcao tuvo su revancha en 2018, cuando pudo ser parte del Mundial de Rusia 2018.