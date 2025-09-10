¿Cuándo vuelve a jugar Colombia? La Tricolor disputará otros partidos antes del Mundial 2026

La Selección Colombia terminó su participación en las Eliminatorias Sudamericanas por todo lo alto tras haber goleado a Venezuela. Los dirigidos por Néstor Lorenzo superaron por mucho a la Vinotinto en el estadio Maturín y se quedaron con los tres puntos que le ayudaron a subir en la tabla de clasificación rumbo al Mundial 2026.

Aunque la Tricolor inició el encuentro en Maturín con algunos errores y un gol en contra desde el minuto tres, los jugadores lograron organizarse rápidamente y remontaron el encuentro. Sin lugar a duda, la gran figura de la noche fue Luis Suárez, quien marcó cuatro de los seis goles a favor de Colombia.

Le puede interesar: ¿Quién es Luis Suárez? El futbolista colombiano que marcó 4 goles frente a Venezuela

Luis Suárez hizo historia durante el partido frente a Venezuela. El samario no solo marcó su primer gol con la Selección Colombia, sino que además se convirtió en el primer futbolista en hacer póker durante un partido de la Tricolor.

Con la victoria en Maturín, la Selección Colombia sumó tres puntos y subir en la tabla de posiciones de la Clasificación. Después de haber estado en la quinta casilla, la goleada frente a Venezuela le ayudó a sumar goles a su favor y subir hasta la tercera posición de la tabla con 28 puntos.

Así las cosas, la Selección Colombia terminó su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con la clasificación directa al Mundial 2026, con dos victorias consecutivas y en el tercer lugar de la tabla general, solo por debajo de Argentina y Ecuador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selección Colombia (@fcfseleccioncol)

¿Cuándo son los próximos partidos de la Selección Colombia previo al Mundial?

Después de sellar su pase directo al Mundial 2026, tras ocho años sin ir a la cita orbital, la Selección Colombia deberá enfrentar otros partidos previo a su participación en la Copa Mundo, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora, la Tricolor contará con ocho meses para prepararse para el Mundial 2026 y lograr avanzar lo que más pueda en la competición. Para ello, Colombia tendrá algunos amistosos para entrenar, corregir errores y perfilar al equipo que irá a disputar el torneo más importante de fútbol.

Mire también: ¿Colombia subió? Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras última fecha

Así las cosas, los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán una doble fecha FIFA que tendrá lugar en octubre. En esta oportunidad, Colombia se medirá ante dos anfitriones del mundial, que podrían ser rivales directos en la fase de grupos en caso de que el combinado nacional no sea cabeza de serie.

El próximo partido de Colombia será el sábado 11 de octubre a las 8:00 p.m. ante México. Este partido será un amistoso que servirá como preparación de cara al Mundial se disputará en el AT&T Stadium, en Texas, Estados Unidos.

Luego, el 14 de octubre, Colombia enfrentará a Canadá en un encuentro que será disputado en Estados Unidos en el Red Bull Arena de New Jersey.

Calendario partidos Colombia