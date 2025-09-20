Revelan importante lesión de James Rodríguez: podría perderse próximos partidos de Colombia

James Rodríguez ha protagonizado algunas polémicas en las últimas horas. El mediocampista se ausentó de su último partido con el Club León, en un choque en el que el club mexicano resultó goleado por 5-0 ante Tijuana.

En primera parte se desconoció el motivo real de la ausencia de James en este partido, e incluso, fue blanco de críticas por aparentemente rehusarse a no ser parte de este choque.

Sin embargo, el entrenador de Club León reveló el verdadero motivo detrás de esta falta, y contradijo todas las críticas aunque preocupó a muchos.

Revelan importante lesión de James Rodríguez

James Rodríguez no ha vivido una buena actualidad en el Club León. El colombiano no ha destacado en sus últimos encuentros, aunque mostró actuaciones positivas con la selección Colombia.

En su último partido, el Club León no pudo contar con el colombiano, y se dijo que posiblemente se debía a que el mediocampista no quería jugar en césped sintético, como lo es el del estadio de Tijuana.

Esto, aunque sería para evitar lesiones, implicó varias críticas en redes sociales, incluso por parte de Carlos Antonio Vélez, quien en su cuenta de X dijo que ahora James “escogía en que canchas jugar”.

Lo que faltaba…el amigo ya también escoge las canchas para jugar. La tapa! https://t.co/PLbc8WGCuo — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) September 19, 2025

Sin embargo, luego del partido, Eduardo Berizzo, entrenador del León explicó que James Rodríguez no jugó debido a una lesión en el talón de aquiles.

Claramente esto es una lesión importante, especialmente por lo delicada que es esta zona, aunque no se ha revelado la gravedad de este inconveniente físico que impidió al mediocampista participar en el partido de Club León.

En caso de que esta lesión sea notable, es posible que James Rodríguez se pierda los próximos partidos de la Selección Colombia.

Cabe recordar que luego de haber cerrado las Eliminatorias, y haber clasificado a una nueva cita mundialista, la ‘tricolor’ jugará partidos amistosos en el mes de octubre y noviembre, ya con el objetivo de encarar y preparar la Copa Mundial de 2026.

Por el momento, los fanáticos del astro quedarán atentos a próximas novedades desde el Club León donde se revelen más detalles sobre el estado físico de James Rodríguez.