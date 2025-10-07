Néstor Lorenzo reveló la verdad detrás de la ausencia de Jhon Arias en la Selección Colombia: “se lo expliqué”

La Selección Colombia vivirá una nueva fecha FIFA durante este mes de octubre. El equipo ‘tricolor’ confía en poder llegar por todo lo alto con un buen nivel al Mundial de 2026, y para ello jugará amistosos de preparación.

Una primera tanda de estos choques se vivirá en esta próxima semana, con varios jugadores que asistirán al llamado del combinado nacional.

La convocatoria está llena de jugadores de talento notable, pero, hay una estrella que quedó ausente y que preocupó a muchos como lo es Jhon Arias.

Néstor Lorenzo reveló verdad detrás de la ausencia de Jhon Arias

Sin lugar a dudas, en el último tiempo la Selección Colombia ha contado con una gran cantidad de talentos destacados en la cancha.

Nombres como James Rodríguez o Luis Díaz brillan de manera destacada en cada llamado, al igual que los de jugadores como Richard Ríos o Jhon Arias.

Este último ha tenido grandes actuaciones en los últimos meses, lo que le ganó su llegada a Europa de la mano del Wolverhampton de Inglaterra.

A pesar de esto, Arias no estuvo en la convocatoria para estos amistosos de octubre, y varios empezaron a preocuparse por su ausencia.

Sin embargo, Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, fue rápido y dio explicaciones respecto a esta ausencia.

Según el seleccionador, esta ausencia en la convocatoria se debe a que Arias aun está en proceso de adaptación en su nuevo equipo.

En charlas con el Gol Caracol, buscó evitar que Arias salga de este proceso de adaptación: “Hablé con él, se lo expliqué, seguramente esté en noviembre” expresó Lorenzo.

Del mismo modo, Lorenzo también resaltó la ausencia de algunos jugadores por lesión como Carlos Cuesta, o incluso el propio Yerry Mina, quien se vio obligado a salir del llamado por inconvenientes físicos.

En este último caso, el reemplazo es el jugador de Cruz Azul, Willer Ditta, quien ingresa a este importante llamado.

¿Cuándo jugará Colombia?

Colombia jugará choques de preparación ante México y Canadá. Estos partidos tendrán lugar los días 11 de octubre a las 8:00 p.m. y el 14 del mismo mes a partir de las 7:00 p.m.

Sin dudas, estos dos partidos serán claves para la preparación de la ‘tricolor’ para el Mundial de 2026.