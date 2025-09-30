¿Quién es Óscar Perea? El jugador que anotó el primer gol de Colombia en el Mundial Sub-20

Colombia inició por todo lo alto en el Mundial Sub-20 gracias a un tanto de Óscar Perea. La ‘tricolor’ logró imponerse de manera notable en su debut ante Arabia Saudita, en un choque que le brindó los 3 puntos.

En un choque aguerrido, los dirigidos por César Torres lograron sacar su primera victoria de esta cita mundialista, lo que empieza a encaminar el paso hacia una posible ronda de eliminación.

Por ello, en este caso les hablaremos sobre Óscar Perea, el protagonista de este partido, gracias a haber anotado el tanto diferencial.

¿Quién es Óscar Perea?

Para nadie es un secreto que Colombia cuenta con gran talento joven en el fútbol. El combinado ‘tricolor’ tiene a varios nombres imperdibles en cada una de sus categorías.

Tanto en la mayor, como también en divisiones menores, varios defensores, mediocampistas y atacantes han resaltado como el futuro del balompié local.

Muestra de esto fue Neyser Villarreal en el más reciente Sudamericano Sub-20, pero, este atacante es solo el comienzo de una profunda lista.

En dicho repaso, por supuesto, resalta el nombre de Óscar Perea, un atacante de apenas 20 años que ya brilla con la ‘tricolor’.

Ante un partido igualado y trabado como el que se presentó ante Arabia Saudita en el Mundial Sub-20, el delantero logró desatar las acciones y darle la victoria a Colombia en un partido clave.

Los inicios de la carrera de este joven nacido en Pereira se dieron en el Atlético Nacional, ya que su debut profesional fue hace apenas 3 años, con la camiseta del ‘verdolaga’.

Gracias a su talento mostrado en aquel momento, el ariete se ganó un llamado por parte de Europa, donde hoy milita con la casaca del AVS Futebol.

El poder de ataque de este joven ha quedado claro, no solo con el gol ante Arabia Saudita, sino también al tener el honor de llevar la ’10’ en el ataque de Colombia, donde se espera pueda hacer más goles que permitan a los ‘cafeteros’ llegar lejos en esta cita mundialista.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

Luego de haber vencido a Arabia Saudita, los seguidores de la Selección Colombia Sub-20 están ansiosos por poder ver el próximo partido del combinado nacional en el torneo mundialista.

Este nuevo choque tendrá lugar el 2 de octubre, a las 3:00 p.m., cuando los dirigidos por César Torres se midan a Noruega en un cotejo crucial por el liderato actual del grupo.