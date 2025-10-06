Colombia pierde a jugador por lesión en su convocatoria para amistosos de octubre: este es su reemplazo

La Selección Colombia se prepara para vivir una nueva fecha FIFA, en la que empieza a alistar motores para el Mundial de 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo confían en poder llegar a este torneo al máximo nivel.

Para cumplir con este objetivo, el seleccionado ‘tricolor’ dará el todo por el todo, y buscará empezar a imponer su estilo de juego desde 2 partidos amistosos que llevará a cabo este mes.

Sin embargo, en su preparación ya empieza a considerar una posible baja debido a una lesión sufrida por uno de sus convocados.

La Selección Colombia afronta posible baja

En el pasado viernes 3 de octubre, Néstor Lorenzo reveló su lista de convocados para los próximos amistosos de octubre.

Varios jugadores recibieron el llamado, y se alegraron ante la posibilidad de empezar a ganarse su puesto en la lista de convocados de 2026.

La convocatoria fue publicada de la siguiente manera:

David Ospina (Atlético Naciona) Kevin Mier (Cruz Azul) Álvaro Montero (Vélez Sarsfield) Jhon Lucumí (Bologna) Daniel Muñoz (Crystal Palace) Yerry Mina (Cagliari) Yerson Mosquera (Wolverhampton) Davinson Sánchez (Galatasaray) Andrés Román (Atlético Nacional) Johan Mojica (Mallorca) Álvaro Angulo (Pumas) Kevin Castaño (River Plate) James Rodríguez (Club León) Richard Ríos (Benfica) Jefferson Lerma (Crystal Palace) Juan Camilo Portilla (Talleres) Juan Fernando Quintero (River Plate) Yaser Asprilla (Girona) Jaminton Campaz (Rosario Central) Kevin Serna (Fluminense) Luis Díaz (Bayern Munich) Luis Suárez (Sporting de Portugal) Cucho Hernández (Real Betiz) Rafael Santos Borré (Inter de Porto Alegre) Johan Carbonero (Inter de Porto Alegre)

Claramente, esta lista de jugadores está llena de talento, pero, ya afronta una baja. El defensor Yerry Mina aquejó una lesión durante el fin de semana.

Este central disputó su partido con el Cagliari en la Serie A, pero, tuvo que ser sustituido al minuto 20 por molestias de carácter muscular, lo que pone en riesgo su llamado.

Ante esta baja, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que su reemplazó será Willer Ditta, el defensor perteneciente al Cruz Azul de México, quien volverá a decir “presente” con la ‘tricolor’.

Cabe recordar que este llamado tiene lugar para los partidos de los días 11 y 14 de octubre, cuando la ‘tricolor’ se mida a los seleccionados de México y Canadá en choques de preparación.