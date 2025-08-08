Linda Caicedo rompe el silencio luego de perder la Copa América: “benditos 20 segundos”

Linda Caicedo y la Selección Colombia fueron protagonistas de la más reciente edición de la Copa América Femenina 2025. La estrella del combinado nacional vio como Brasil se impuso en la final en una reñida tanda de penales.

Luego de un partido histórico en el que ‘cafeteras’ y ‘verdeamarelas’ igualaron a 4, los tiros desde el punto penal le dieron el título a Brasil.

Más noticias: Linda Caicedo recibe un lujoso logro en el EA FC 25; está entre las mejores promesas del mundo

Después de varios días de ausencia, Caicedo apareció en sus redes sociales y rompió el silencio sobre esta dura derrota, y como la ha afectado.

Linda Caicedo rompió el silencio

Si bien es la segunda final de Copa América que pierde el fútbol colombiano en poco más de 1 año, la más reciente afectó a muchos aficionados del balompié, incluso más que la anterior.

La Selección Colombia femenina acabó por perder la final por penales, pero en el tiempo reglamentario estuvo a solo 20 segundos de coronarse como campeona.

El combinado ‘tricolor’ estuvo a muy poco tiempo de lograr levantar el trofeo, gracias a que se mantuvo con ventaja de 4-3, en una victoria que estuvo a nada de sellarse.

Sin embargo, cuando no quedaba casi espacio para más en los 6 minutos de añadido, Marta mandó un remate potente a las redes con el que igualó las acciones.

Muchos en Colombia ya imaginaban esta victoria, pero finalmente se escapó en pocos segundos. De hecho, la propia Linda Caicedo reflexionó al respecto.

En un extenso mensaje en sus redes sociales, la estrella expresó que esos 20 segundos no dejan de pasar por su cabeza.

Aun así, asegura que considera que todo es un aprendizaje e incluso aseguró que llegará el momento en que serán campeonas.

Más noticias: Linda Caicedo recibió importante nominación en el fútbol: estas son todas sus contrincantes

Del mismo modo, Caicedo agradeció a sus compañeras y a cada uno de los participantes de la Selección Colombia Femenina en el proceso de esta competencia.

Los comentarios de esta publicación se llenaron de apoyo por parte de los seguidores de Linda, quienes aseguraron que es un ejemplo a seguir.

Del mismo modo, algunas compañeras también se mostraron en respuesta, como el caso de Manuela Vanegas, quien respondió “una y otra vez”, en referencia al intento incesante por levantar un trofeo con la ‘tricolor’.