Los 5 mejores cantantes del rock y el metal según James Hetfield, de Metallica: hay leyendas de la música

James Hetfield, cantante de Metallica, es una de las mayores leyendas del metal en la actualidad. Su voz y talento con la guitarra le ha permitido convertirse en un artista icónico y en un pilar clave para su agrupación.

Hetfield se ha ganado el cariño y admiración de varios colegas. Pero, también ha expresado una gran gratitud por varios de ellos a quienes considera leyendas.

Por ello, aquí les hablaremos sobre los que son los 5 cantantes favoritos de James Hetfield dentro del rock y el metal.

Los 5 cantantes favoritos de James Hetfield de Metallica

James Hetfield es uno de los mayores exponentes dentro del mundo del metal. Su aporte con Metallica ha sido notable, lo que lo ha llevado a protagonizar varios himnos legendarios de la música.

Aun así, incluso una voz como James Hetfield tiene su propia inspiración y sus artistas favoritos dentro de sus géneros.

Justo de esta manera lo demostró el propio Hetfield en 2008, cuando fue parte de una encuesta referente a los mejores vocalistas de toda la historia.

En esta participación el cantante de Metallica se deshizo en elogios por varios colegas, pero dejó un top 5 muy bien instaurado.

El líder de la lista fue, nada más y nada menos que, Ronnie James Dio, una leyenda que tuvo un paso por Black Sabbath, y que también brilló con la banda Dio.

Aunque claramente su terreno es el metal, en el segundo puesto dejó ver su gusto por el rock. Hetfield eligió al fallecido Layne Staley, quien dejó una impronta legendaria con Alice In Chains.

En el tercer lugar, Hetfield resaltó el papel de un héroe del speed metal, como lo es el auténtico Rob Halford. Este artista ha demostrado una potencia envidiable con Judas Priest, y sus fans y colegas lo alaban.

La cuarta posición fue para otra auténtica leyenda de la música. Hetfield aplaudió a un grande del micrófono como lo es Chris Cornell, vocalista de Soundgarden, además de Audioslave y Temple of the Dog.

Finalmente, la voz que cerró este top fue la de un grande como Bon Scott, artista que destacó de gran manera en agrupaciones de la talla de AC/DC.

Claramente cada uno de estos nombres le pertenece a auténticas leyendas de la música, quienes se posicionan como parte imborrable del rock y el metal, al igual que James Hetfield.