Los hinchas del Junior de Barranquilla han vivido un fin de semana de celebración. El ‘tiburón’ picó adelante en la final y de manera notable. El equipo de la costa consiguió una ventaja de 3 goles ante un Deportes Tolima que no dio resistencia.

Esto, por supuesto, da una ventaja envidiable para la vuelta de la final del FPC, a pesar de que el equipo tolimense y sus hinchas sueñan con una remontada heróica.

Claramente los partidos deben definirse desde la cancha. Sin embargo, hay un dato que beneficia de forma notable al ‘tiburón’ y que podría darlo como campeón en gran porcentaje.

El dato que beneficia al Junior de Barranquilla en el FPC

En el FPC año tras año se juegan dos finales de gran emoción. Cada semestre 2 equipos llegan a una última eliminatoria donde se disputan de manera final el gran trofeo del torneo local.

En total se han jugado más de 50 finales, las cuales han escrito a mano firme la historia del Fútbol Profesional en Colombia.

Si bien es un número alto, hay un dato sumamente particular que predomina en estos más de 50 escenarios, y que incluso beneficia de forma notable al Junior de Barranquilla.

En ninguna de las finales disputadas se ha logrado una remontada luego de perder la ida por 3-0. Este marcador se ha repetido 3 veces, sin contar la más reciente por parte de Junior.

Cada uno de los equipos que han conseguido victoria por 3-0 en la ida, ha acabado por coronarse como campeones del Fútbol Profesional Colombiano.

Aun así, el ‘tiburón’ no deberá confiarse, ya que este escenario si ha tenido finales cerrados. De hecho, uno de ellos fue protagonizado por el propio Junior.

El equipo barranquillero venció la ida en 2004 sobre Atlético Nacional por 3-0, pero en la vuelta perdió por 2-5, por lo que se definió todo en penales.

Aun así, la remontada tampoco se concretó, ya que el ‘tiburón’ se llevó el trofeo desde la instancia de los tiros de penal.

¿Cuándo se jugará la vuelta?

Lo cierto es que Junior de Barranquilla y Deportes Tolima deberán definir próximamente al nuevo campeón del FPC.

El ‘vinotinto y oro’ saldrá con la ambición de lograr algo histórico, y el ‘tiburón’ buscará evitarlo, para así llevarse una nueva estrella para su palmarés.

Este partido de vuelta se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre, con un puntapié inicial que está pautado para las 7:30 p.m.