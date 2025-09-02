¿Será titular? Néstor Lorenzo habló sobre el papel de Dayro Moreno con la Selección Colombia

El pasado 29 de agosto, Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de convocados de la Selección Colombia para disputar las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En esta oportunidad, la gran novedad fue Dayro Moreno, la estrella de Once Caldas.

Después de casi una década, Dayro Moreno volvió a ser parte de los convocados de la Selección Colombia, esta vez, de cara a los próximos partidos que se vienen frente a Bolivia y Venezuela.

El máximo goleador histórico de Colombia regresó a la Selección cafetera después de 9 años. La última vez que Dayro vistió la camiseta de la Tricolor fue en la Copa América Centenario que se disputó en Estados Unidos en el 2016.

Desde entonces, el futbolista tolimense, que suma 370 goles como profesional, no había sido tenido en cuenta para ser parte de la Selección Colombia. Sin embargo, su rendimiento deportivo actual, llevó a que Néstor Lorenzo lo tuviera en cuenta para est última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Dayro Moreno será titular con la Selección Colombia?

La convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia ha causado gran ilusión entre los hinchas, quienes se han mostrado felices por el regreso de un ‘grande’ a la Tricolor.

Aunque el experimentado futbolista fue convocado, su participación en los partidos frente a Bolivia y Venezuela no está asegurada. Todo dependerá de la nómina que escoja Néstor Lorenzo para estos encuentros.

En una reciente entrevista con RCN, el técnico de la Tricolor respondió ante la incógnita de si Dayro Moreno hará parte de la nómina titular. Aunque Néstor Lorenzo no entregó una respuesta concreta, dio indicios sobre el papel que jugará el tolimense en esta doble jornada.

Según el técnico argentino, Dayro fue incluido en la convocatoria como el tercer centrodelantero, detrás de Jhon Córdoba y Luis Suárez. “Nunca hablé de pensar a futuro. Me hizo cambiar los partidos que hizo en Copa Sudamericana frente a Huracán. Pensé que era el momento”, expresó Lorenzo.

Asimismo, añadió que, “a veces uno tiene otros delanteros que están ‘on fire’ y en este momento están muy bien Jhon Córdoba y Luis Suárez y bueno pensamos que el tercero podía venir Dayro”.

Por lo cual, habrá que esperar a que llegue el jueves, para saber si Dayro Moreno entra en el once titular para enfrentar a Bolivia o si, por el contrario, tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo.