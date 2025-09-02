Néstor Lorenzo anunció la verdadera razón por la que no convocó a Jhon Durán: “uno no puede dudar”

Néstor Lorenzo se prepara para una nueva doble jornada de Eliminatorias para el Mundial en Conmebol. Esta clasificatoria está en su recta final, y Colombia deberá enfrentar partidos claves ante Bolivia y Venezuela.

Este director técnico ya reveló la lista de convocados, donde dejó varias sorpresas como la llamada de Dayro Moreno, luego de varios años de ausencia.

Sin embargo, hubo un nombre que faltó en la lista, y que llamó la atención de todos, como fue el caso de Jhon Jáder Durán.

Néstor Lorenzo reveló la verdadera razón de la ausencia de Jhon Jáder Durán

Jhon Jáder Durán ha protagonizado varios momentos de polémica en los últimos meses. El delantero ha vivido distintos cambios de club, y también rumores referentes a una pelea en el vestuario de Colombia.

Esto ha llevado a que muchos duden de su actualidad deportiva, pero, también del comportamiento de este joven jugador.

Luego de su desafectación de la convocatoria nacional en la pasada doble fecha, y de su no llamado para este ciclo, la especulación ha sido total.

Sin embargo, el propio Néstor Lorenzo reveló las razón detrás de esta ausencia, y para así disminuir la clara polémica que ha rodeado a Durán.

Lorenzo: “Siempre tuve en consideración a Jhon Durán, lo pusimos desde los 18 años porque le vemos proyección, futuro y presente, pero uno no puede dudar de un dolor que sienta un jugador. No estoy muy al tanto, pero sé que es un dolor en la tibia,, esperemos se recupere pronto”. pic.twitter.com/TZ3F636LDp — Goles en Directo (@golesendir_) September 1, 2025

El director técnico explicó que siempre ha tenido en consideración al delantero, y que ha visto su proyección desde los 18 años, pero que el delantero actualmente tiene una lesión.

Según Lorenzo, no se puede dudar de un “dolor en la tibia” como el que presentaría el delantero, y que le habría impedido forma parte de la convocatoria en esta ocasión.

Lo cierto es que Jhon Jáder Durán, por el momento, no estará con la selección Colombia, y deberá mejorar su actualidad en el Fenerbahce, para así lograr un próximo llamado.

Los próximos partidos de Colombia

Por el momento, la ‘tricolor’ se enfoca en medirse a Bolivia y Venezuela en los próximos encuentros. Colombia deberá buscar un triunfo, el cual le asegure su presencia en la Copa Mundial de 2026.

Estos partidos tendrán lugar los días 4 y 9 de septiembre, en una doble jornada que permitirá grandes emociones para los hinchas.

Del mismo, se recuerda que el torneo mundialista está pautado para dar inicio el 11 de junio del año 2026.