Los tres mejores discos de metal en la historia; Rust in Peace de Megadeth en la lista

El metal es uno de los géneros más escuchados por cientos de personas en todo el mundo, por lo que, pese a que su público es muy específico, siempre hay personas que están al tanto de todos nuestros estrenos relacionados con el tema. Sin embargo, hay quienes prefieren quedarse con esos clásicos que los llevaron a enamorarse de este tipo de música desde hace muchos años.

En este caso, le presentamos cuáles son esas tres canciones que todos los amantes del heavy metal han escuchado al menos una vez en la vida. Pero no solo eso, sino que hicieron historia al posicionarse como las mejores en el género, según reconocen varios expertos.

Las tres mejores canciones de metal de la historia según la IA

System of a Down – Toxicity: El lanzamiento de este álbum se dio el pasado cuatro de septiembre del 2001, pero la canción solo salió de forma oficial en enero del 2002 como el segundo sencillo del álbum que lleva el mismo nombre. Tiene una duración de tres minutos con 38 segundos y para muchos es una de las canciones más populares de metal y metal progresivo.

Iron Maiden – The Number of the Beast: Es una de las canciones más populares de la banda que se publicó de forma oficial en abril de 1982 y tiene una duración de cuatro minutos con 49 segundos. Para muchos es considerado un éxito del heabye metal, que fue escrito por Steve Harris, quien es el bajista y líder de la banda, quien logró hacer de este sencillo todo un éxito que aún en la actualidad tiene millones de visualizaciones en plataformas musicales.

Megadeth – Rust in Peace: La banda estadounidense sin duda es una de las más populares en la actualidad. La canción se estrenó en septiembre de 1990 y hace parte del género thrash metal, por lo que rápidamente se logró consolidar entre los fans del género. Además, con este sencillo, se marcó la llegada de Marty Friedman y Nick Menza a la banda, por lo que hay quienes dicen que todo esto marcó un antes y un después en la agrupación.









