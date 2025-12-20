La banda de rock que estuvo cerca de desaparecer pero se salvaron tras colaborar con Metallica ¿Cuál es?

El rock se sigue consolidando como uno de los géneros más importantes en todo el mundo, por lo que ya son varias las bandas que han hecho historia a lo largo de los años, tras posicionar sus canciones. Lo que pocos saben es que hay unas bandas que no solo lograron ser de las más relevantes, sino que ayudaron a salvar a otras que en su momento estuvieron muy cerca de desaparecer.

Así lo dio a conocer en las últimas horas el bajista y vocalista de Sweet Savage, quien en medio de una entrevista con Made in Metal, recordó todo lo que tuvo que vivir durante un tiempo, en el que su banda pensó en llegar a su fin. Pero, afortunadamente, tras varios intentos y colaboraciones con famosos, lograron avanzar con su música.

¿Por qué Metallica salvó a Sweet Savage?

Hace varios años, la música rock y metal no tenía tan buena acogida en el mundo, por lo que eran más las críticas que la acogida que tenían en algunos países del mundo. Esto quiere decir que posicionarse en la industria era un poco complejo, al punto que solo algunas bandas sobrevivieron a todo lo que fue avanzar con su música con el paso de los años.

En el caso específico de Sweet Savage, ellos se lograron salvar después de hacer una colaboración que nadie se esperaba, pero tuvo una gran acogida en todo el mundo. La canción fue compuesta por Vivian Campbell, quien también trabaja de cerca con Def Leppard.

Gracias a eso, se logró hacer una nueva versión de la canción, pero esta vez con la voz de los integrantes de Metallica, que le dieron una nueva vida a todo el sencillo. Incluso, ellos llegaron a publicarlo en la cara B de su sencillo ‘The Unforgiven’, lo que hizo que muchas más personas pudieran conocer esta canción.

“Sweet Savage estaba a punto de desaparecer, justo antes de que Metallica grabara nuestra canción. Quiero decir que los conciertos eran cada vez menos, cada vez más pequeños, las giras cada vez más cortas y el dinero cada vez menos. Pero Metallica sacó ‘Killing Time’ y todo cambió”, mencionó Haller de Sweet Savage.

La banda de metal vio potencial a la canción, por lo que de inmediato tomaron la decisión de grabar y esto cambió su historia de la mejor manera. Pues la carrera de la banda fue un antes y un después, porque pasaron de querer desaparecer a posicionarse a nivel mundial.

“Nos pidieron permiso para sacar ‘Killing Time’ y de repente fue ver cómo volvieron las giras y se hicieron más grandes, los festivales se hicieron más grandes, el dinero aumentó. Todo esto tuvo un impacto enorme. Metallica grabó esa canción y nos permitió después ir y grabar un disco y se acercaron los promotores a ofrecernos conciertos”, aseguró.

Ahora, siente mucho agradecimiento por todo lo que hizo Metallica, aunque cree que en este momento no versionarían otra canción de la banda; sí sabe que con lo que hicieron fue suficiente para que ellos siguieran activos en la historia.