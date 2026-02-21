Hora y dónde ver en VIVO HOY Bayern Múnich VS. Frankfurt; Luis Díaz sería titular

El Bayern Múnich quiere seguir destacando en su paso por la Bundesliga; aunque actualmente se encuentra en el primer lugar con 57 puntos, no quiere bajar la guardia para poder llegar a la final de este torneo. Por eso, en esta oportunidad van a enfrentar al Frankfurt y esperan sumar en casa, con Luis Díaz en la posible titular, para seguir aprovechando el prime del jugador colombiano.

El último partido del equipo fue el pasado sábado 14 de febrero del 2026 contra el Werder Bremen, en donde logró sumar tres puntos con tres goles a favor y ninguno en contra. Pese a que en esa oportunidad el colombiano no logró marcar, sí dio varios pases que fueron definitivos para que el balón terminara en el fondo del arco.

Hora y dónde ver en VIVO HOY Bayern Múnich VS. Frankfurt

HOY, sábado 21 de febrero, el Bayern Múnich va a enfrentar al Frankfurt en uno de los juegos más esperados de la fecha en la Bundesliga. En esta oportunidad, hay gran expectativa sobre todo lo que puede pasar, en especial porque el equipo rival está en la octava posición y quiere seguir avanzando para poder llegar a la final.

En esta oportunidad, el partido entre el Bayern de Múnich y el Frankfurt HOY se puede ver en VIVO desde las 9:00 a.m. por medio de la suscripción paga de Disney+ en el canal ESPN. Allí no solo se va a transmitir el partido, sino toda la previa que van a tener los jugadores antes de este importante encuentro deportivo.

Además, podrá seguir el minuto a minuto de este partido por la transmisión en vivo del Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS, en donde van a revelar todo lo que pasa en la cancha.

Hasta ahora, no se conoce si Luis Díaz sería titular en esta oportunidad, pero todo apunta a que el colombiano sí va a sumar minutos en este encuentro deportivo. Es importante mencionar que, en los últimos días, el deportista fue nombrado como el mejor extremo del mundo, por todas las jugadas y anotaciones que ha hecho en el último semestre.

Además, se dice que todo esto hace parte del proceso de entrenamiento y preparación que está haciendo el guajiro con el fin de llegar en las mejores condiciones al Mundial de la FIFA 2026.